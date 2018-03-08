Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.
Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.
Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14.
hxbbgaf написав:Не стоит путать крошечный Кипр с крупнейшими мировыми банками. Помнится, какую тогда панику это вызвало, а цена вопроса была всего 6 ярдов евро!
Да это всё понятно. Я вам указал на технологию, с помощью которой во время кризиса можно быстро поставить всех паникёров в стойло и надеть на них узду. И практически в любой стране. Ибо мир уже фактически перешёл на электронные платежи, а налички осталось только на подаяние милостыни. И можете возмущаться сколько вам угодно, бить банкоматы и банки, штурмовать правительства, всё равно вас, вернее нас, в итоге поимеют.
hxbbgaf написав:С прицепом денег? Может недвигу купить, может остров, может то же золото тоннами - что угодно. И будет стараться купить, как только акции перестанут расти хотя бы на полгодика.
Да кому нужна та недвига и те острова во время кризиса? Кризис, это падение цен практически на всё. И на золото тоже. В кризис нужно деньги сохранять, а не тратить. Ибо потом вы сможете на них купить намного больше.
hxbbgaf написав: Но "барашки" умнеют и постоянно будут избавляться от доллара, поэтому скорей их выгоднее будет подстричь сразу, пока не успели избавиться.
Может барашки и умнеют. Но им деваться некуда. Они в загоне и охраняются сторожевыми псами. Из этой финансовой системы уже никуда не убежишь. А золотая тропа хороша до поры до времени, и 100%-й гарантии побега не даёт. Ибо в любой момент на ней могут поставить шлагбаум, а на золото обьявить гос. монополию. Как на боевое оружие, наркотики, спирт и т.д. Привет из СССР и США. И лично от тов.Хрущёва и Рузвельта...
Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь. И спровоцируют подобные инициативы такую панику, что все доступное золото мира будет скуплено за час. И кризисы бывают разные, я бы не стал следовать шаблону, что во время кризиса деньги обязательно дорожают. Бывают и кризисы денежных единиц. Да и даже во время всех классических кризисов или же сразу после них, если мы помним, золото дорожало. Во время великой депрессии золото подорожало с 20 до 35 баксов за унцию, несмотря даже на его запрет и конфискацию с ячеек, в 1971-м оно подорожало в 5 раз, в 2008-м откатывалось оно буквально несколько месяцев, а уже осенью в самый разгар кризиса оно начало лететь вверх... А вот наличные деньги (да и не только наличные, но начнут явно с наличных, мол, мафия ими владеет, такие разговоры слышно уже лет 15) конфисковать гораздо проще - не надо комиссара в каждом дворе и море крови, достаточно одного постановления вроде павловской реформы и они теряют ценность!
З.Ы. Торговый баланс США продолжает бить 10-летние антирекорды и по последним данным уже достиг -56.6 ярдов за последний отчетный месяц!
hxbbgaf написав:Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь.
Думаю что расстрелов в современном мире уже не будет. А вот придумать что-то покультурнее смогут вполне. Например, влупить золотые налоги. Захотите в банке купить\продать, а вам предложат отстегуть процентов 20-25 в фонд безработных и обездоленных. Ибо нефиг в трудные времена с золотишком жировать. С перепугу пойдёте на черный рынок, а там тоже об этом налоге знают, и в свою маржу его учтут. Может и не 20%, но 15% наверняка. Налог на продажу валюты многих валютчиков этому научил. И деваться вам будет некуда. Пощипают везде. Я конечно же не пугаю и абсолютно этого не хочу. Но глядя на лихих ракетоносцев в соседней стране, уже ничему в этом мире не удивляюсь. Ибо всякое может быть....
Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении.
hxbbgaf написав:Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении.
Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять.
hxbbgaf написав:Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении.
Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять.
Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили.
hxbbgaf написав: Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили.
С слитков в банки нет - а с лома в НБУ - бралось 20% подоходнего. И соответственно во всех ломбарадах кто работал по белому и сдавал лом в НБУ удерживали с клиентов подоходный налог. А ПФ с покупки валюты платил обменный пункт или банк - тот кто сдавал валюту мог этого не знать но этот % был включен в маржу - не с своих же денег банк или обменный пункт будет платить в ПФ из благотворительности? Так что никогда такого не было и вот опять.