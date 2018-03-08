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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1702170317041705 Додано: Чет 08 бер, 2018 12:27 hxbbgaf написав: kalinavalera1 написав: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее. Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83 В интернете же все есть.

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках. Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках. kalinavalera1

Повідомлень: 4006 З нами з: 07.05.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 13:37 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: kalinavalera1 написав: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее. Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83 В интернете же все есть.

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках. Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.

Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14. Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14. hxbbgaf Повідомлень: 19646 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 14:30 hxbbgaf написав: Не стоит путать крошечный Кипр с крупнейшими мировыми банками. Помнится, какую тогда панику это вызвало, а цена вопроса была всего 6 ярдов евро!

Не стоит путать крошечный Кипр с крупнейшими мировыми банками. Помнится, какую тогда панику это вызвало, а цена вопроса была всего 6 ярдов евро!

Да это всё понятно. Я вам указал на технологию, с помощью которой во время кризиса можно быстро поставить всех паникёров в стойло и надеть на них узду.

И практически в любой стране. Ибо мир уже фактически перешёл на электронные платежи, а налички осталось только на подаяние милостыни. И можете возмущаться сколько вам угодно, бить банкоматы и банки, штурмовать правительства, всё равно вас, вернее нас, в итоге поимеют.

hxbbgaf написав: С прицепом денег? Может недвигу купить, может остров, может то же золото тоннами - что угодно. И будет стараться купить, как только акции перестанут расти хотя бы на полгодика.

С прицепом денег? Может недвигу купить, может остров, может то же золото тоннами - что угодно. И будет стараться купить, как только акции перестанут расти хотя бы на полгодика.

Да кому нужна та недвига и те острова во время кризиса? Кризис, это падение цен практически на всё. И на золото тоже. В кризис нужно деньги сохранять, а не тратить.

Ибо потом вы сможете на них купить намного больше.

hxbbgaf написав: Но "барашки" умнеют и постоянно будут избавляться от доллара, поэтому скорей их выгоднее будет подстричь сразу, пока не успели избавиться. Но "барашки" умнеют и постоянно будут избавляться от доллара, поэтому скорей их выгоднее будет подстричь сразу, пока не успели избавиться.

Может барашки и умнеют. Но им деваться некуда. Они в загоне и охраняются сторожевыми псами.

Из этой финансовой системы уже никуда не убежишь. А золотая тропа хороша до поры до времени, и 100%-й гарантии побега не даёт. Ибо в любой момент на ней могут поставить шлагбаум, а на золото обьявить гос. монополию. Как на боевое оружие, наркотики, спирт и т.д.

Привет из СССР и США. И лично от тов.Хрущёва и Рузвельта... Да это всё понятно. Я вам указал на технологию, с помощью которой во время кризиса можно быстро поставить всех паникёров в стойло и надеть на них узду.И практически в любой стране. Ибо мир уже фактически перешёл на электронные платежи, а налички осталось только на подаяние милостыни. И можете возмущаться сколько вам угодно, бить банкоматы и банки, штурмовать правительства, всё равно вас, вернее нас, в итоге поимеют.Да кому нужна та недвига и те острова во время кризиса? Кризис, это падение цен практически на всё. И на золото тоже. В кризис нужно деньги сохранять, а не тратить.Ибо потом вы сможете на них купить намного больше.Может барашки и умнеют. Но им деваться некуда. Они в загоне и охраняются сторожевыми псами.Из этой финансовой системы уже никуда не убежишь. А золотая тропа хороша до поры до времени, и 100%-й гарантии побега не даёт. Ибо в любой момент на ней могут поставить шлагбаум, а на золото обьявить гос. монополию. Как на боевое оружие, наркотики, спирт и т.д.Привет из СССР и США. И лично от тов.Хрущёва и Рузвельта... наблюдательный

Повідомлень: 2972 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 18:30 Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь. И спровоцируют подобные инициативы такую панику, что все доступное золото мира будет скуплено за час.

И кризисы бывают разные, я бы не стал следовать шаблону, что во время кризиса деньги обязательно дорожают. Бывают и кризисы денежных единиц. Да и даже во время всех классических кризисов или же сразу после них, если мы помним, золото дорожало. Во время великой депрессии золото подорожало с 20 до 35 баксов за унцию, несмотря даже на его запрет и конфискацию с ячеек, в 1971-м оно подорожало в 5 раз, в 2008-м откатывалось оно буквально несколько месяцев, а уже осенью в самый разгар кризиса оно начало лететь вверх...

А вот наличные деньги (да и не только наличные, но начнут явно с наличных, мол, мафия ими владеет, такие разговоры слышно уже лет 15) конфисковать гораздо проще - не надо комиссара в каждом дворе и море крови, достаточно одного постановления вроде павловской реформы и они теряют ценность!



З.Ы. Торговый баланс США продолжает бить 10-летние антирекорды и по последним данным уже достиг -56.6 ярдов за последний отчетный месяц! hxbbgaf Повідомлень: 19646 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 20:11 hxbbgaf написав: Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь.

Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь.

Думаю что расстрелов в современном мире уже не будет. А вот придумать что-то покультурнее смогут вполне.

Например, влупить золотые налоги. Захотите в банке купить\продать, а вам предложат отстегуть процентов 20-25 в фонд безработных и обездоленных. Ибо нефиг в трудные времена с золотишком жировать. С перепугу пойдёте на черный рынок, а там тоже об этом налоге знают, и в свою маржу его учтут. Может и не 20%, но 15% наверняка.

Налог на продажу валюты многих валютчиков этому научил. И деваться вам будет некуда.

Пощипают везде. Я конечно же не пугаю и абсолютно этого не хочу.

Но глядя на лихих ракетоносцев в соседней стране, уже ничему в этом мире не удивляюсь.

Ибо всякое может быть.... Думаю что расстрелов в современном мире уже не будет. А вот придумать что-то покультурнее смогут вполне.Например, влупить золотые налоги. Захотите в банке купить\продать, а вам предложат отстегуть процентов 20-25 в фонд безработных и обездоленных. Ибо нефиг в трудные времена с золотишком жировать. С перепугу пойдёте на черный рынок, а там тоже об этом налоге знают, и в свою маржу его учтут. Может и не 20%, но 15% наверняка.Налог на продажу валюты многих валютчиков этому научил. И деваться вам будет некуда.Пощипают везде. Я конечно же не пугаю и абсолютно этого не хочу.Но глядя на лихих ракетоносцев в соседней стране, уже ничему в этом мире не удивляюсь.Ибо всякое может быть.... наблюдательный

Повідомлень: 2972 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:16 Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении. hxbbgaf Повідомлень: 19646 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:52 hxbbgaf написав: Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении. Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении.



Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять. Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять. jabba

Повідомлень: 4950 З нами з: 18.12.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:13 jabba написав: hxbbgaf написав: Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении. Налог был на покупку валюты, а не на продажу, и драг. металлов, кстати, тоже - сперва 2%, потом 0.5, потом убрали. И в соседней стране НДС на покупку слитков, а не на продажу. Если на продажу, это будет ноу-хау, при том вводящие ударят этим сами по себе же, потому что никто не понесет официально сдавать золото, а пойдут на черный рынок, поэтому такие инициативы и остаются до сих пор только в вашем воображении.



Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять. Юноша, подоходный налог с сданого в скупку НБУ золота отменили токо в 11 году. А в 99-00 годах сбор в ПФ был и с покупки и с продажи валюты. А вы говорите - никогда такого не было и во опять.



Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили. Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили. hxbbgaf Повідомлень: 19646 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:00 hxbbgaf написав:

Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили. Никакие банки его до 11-го года не взымали, так что то был или мертвый закон, или ваша фантазия. Не знаю точно насчет 1999-го и ПФ, но помню, что родители сдавали в обыкновенные стоящие на улице у всех на виду обменники безо всяких налогов. Если такое было, то это был тоже мертвый закон, который потому, вероятно, и так быстро отменили.

С слитков в банки нет - а с лома в НБУ - бралось 20% подоходнего. И соответственно во всех ломбарадах кто работал по белому и сдавал лом в НБУ удерживали с клиентов подоходный налог.

А ПФ с покупки валюты платил обменный пункт или банк - тот кто сдавал валюту мог этого не знать но этот % был включен в маржу - не с своих же денег банк или обменный пункт будет платить в ПФ из благотворительности?

Так что никогда такого не было и вот опять. С слитков в банки нет - а с лома в НБУ - бралось 20% подоходнего. И соответственно во всех ломбарадах кто работал по белому и сдавал лом в НБУ удерживали с клиентов подоходный налог.А ПФ с покупки валюты платил обменный пункт или банк - тот кто сдавал валюту мог этого не знать но этот % был включен в маржу - не с своих же денег банк или обменный пункт будет платить в ПФ из благотворительности?Так что никогда такого не было и вот опять. jabba

Повідомлень: 4950 З нами з: 18.12.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1702170317041705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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