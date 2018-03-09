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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1703170417051706 Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:58 hxbbgaf написав: Да, не было ничего такого, сестра постоянно сдавала тогда свои кольца и серьги, у нее были карточки ломбардов, сдавала, фактически, по рынку, если не выгоднее, ни о каких -20% не было и речи.

Если там маржа была меньше процента, то сколько же был тот налог?

Вобщем, я вижу, вы фантазер еще тот... Да, не было ничего такого, сестра постоянно сдавала тогда свои кольца и серьги, у нее были карточки ломбардов, сдавала, фактически, по рынку, если не выгоднее, ни о каких -20% не было и речи.Если там маржа была меньше процента, то сколько же был тот налог?Вобщем, я вижу, вы фантазер еще тот...



Правовой ликбез



Особенности налогообложения



1. Налог на доходы физлиц. Скупка ювелирного лома подпадает под определение продажи (обмена) движимого имущества и регламентируется ст. 173 НКУ. Фактически вы приобретаете у гражданина лом, вместо этого, выплачивая ему доход. На последний магазин как налоговый агент должен начислить и перечислить в бюджет налог на доходы по ставке 5% от стоимости лома (п. п. 1672 и 173. 1 НКУ). Срок перечисления — не позднее следующего дня за днем выплаты (предоставления) дохода (пп. 168. 1. 4 НКУ).



Доход от передачи ювелирки определяют, исходя из договорной цены, но не ниже ее оценочной стоимости (абз. 2 п. 173. 1 НКУ). Но и это еще не все. Доход у физлица возникает в неденежной форме, а значит, базу налогообложения придется подбить, исходя из обычной цены, умноженной на натур коэффициент. Для ставки налога на доходы 5 % коэффициент составляет 1, 0526316 (п. 164. 5 НКУ). Не забудьте показать эти суммы в ф. № 1 ДФ с признаком дохода 105.



2. Пенсионный сбор. Согласно п. 6 ст. 1 Закона о пенсионном страховании и п. 7 Порядка № 1740 из стоимости реализованных ювизделий из золота (кроме обручальных колец), платины и драгоценных камней уплачивают пенсионный сбор в размере 5% стоимости реализации (без НДС)То есть, передавая новую ювелирку в обмен на сданный лом, предприятие начисляет и перечисляет в Пенсионный фонд 5% сбора. Подробнее эта тема освещена на стр. 13 текущего номера нашей газеты.



3. НДС Поскольку граждане — продавцы лома не являются плательщиками НДС, то в стоимости приобретенного лома этот налог отсутствует, и, как следствие, права на налоговый кредит не будет. В дальнейшем в случае продажи лома (если таковая произойдет) на его общую стоимость нужно начислить налоговое обязательство по НДС (п. 1871 НКУ).

http://advocat-cons.info/index.php?news ... qJpvujFLIU 1. Налог на доходы физлиц. Скупка ювелирного лома подпадает под определение продажи (обмена) движимого имущества и регламентируется ст. 173 НКУ. Фактически вы приобретаете у гражданина лом, вместо этого, выплачивая ему доход. На последний магазин как налоговый агент должен начислить и перечислить в бюджет налог на доходы по ставке 5% от стоимости лома (п. п. 1672 и 173. 1 НКУ). Срок перечисления — не позднее следующего дня за днем выплаты (предоставления) дохода (пп. 168. 1. 4 НКУ).Доход от передачи ювелирки определяют, исходя из договорной цены, но не ниже ее оценочной стоимости (абз. 2 п. 173. 1 НКУ). Но и это еще не все. Доход у физлица возникает в неденежной форме, а значит, базу налогообложения придется подбить, исходя из обычной цены, умноженной на натур коэффициент. Для ставки налога на доходы 5 % коэффициент составляет 1, 0526316 (п. 164. 5 НКУ). Не забудьте показать эти суммы в ф. № 1 ДФ с признаком дохода 105.2. Пенсионный сбор. Согласно п. 6 ст. 1 Закона о пенсионном страховании и п. 7 Порядка № 1740 из стоимости реализованных ювизделий из золота (кроме обручальных колец), платины и драгоценных камней уплачивают пенсионный сбор в размере 5% стоимости реализации (без НДС)То есть, передавая новую ювелирку в обмен на сданный лом, предприятие начисляет и перечисляет в Пенсионный фонд 5% сбора. Подробнее эта тема освещена на стр. 13 текущего номера нашей газеты.3. НДС Поскольку граждане — продавцы лома не являются плательщиками НДС, то в стоимости приобретенного лома этот налог отсутствует, и, как следствие, права на налоговый кредит не будет. наблюдательный

Повідомлень: 2974 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 14:46 Не лезьте туда, где не разбираетесь. Деятельность ломбардов - это к жаббе, хотя он тоже любит приврать. Факт в том, что принимают они лом выше рынка, значит, или никаких налогов, вообще, толком не платят и все работают вчерную, или уже создался такой дефицит золота, что реальная цена физ. мета еще намного выше. И вообще, мы ушли в сторону, речь больше была о банковских слитках. Инвестировать в ювелирные украшения мало кому придет в голову. hxbbgaf Повідомлень: 19654 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:53 Есть гос. долг, торговый баланс и другие макрофинансовые показатели и их динамика, на которые надо смотреть, а не на неокупаемые рабочие места, созданные эмиссионными деньгами. Что это за растущая занятость у них такая, что торговый баланс при этом продолжает копать дно? Толку с такой работы? Их статистика - обман! hxbbgaf Повідомлень: 19654 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:56 hxbbgaf написав: Факт в том, что принимают они лом выше рынка, значит, или никаких налогов, вообще, толком не платят и все работают вчерную, или уже создался такой дефицит золота, что реальная цена физ. мета еще намного выше.

Факт в том, что принимают они лом выше рынка, значит, или никаких налогов, вообще, толком не платят и все работают вчерную, или уже создался такой дефицит золота, что реальная цена физ. мета еще намного выше.

Вы решили поумничать, как обычно, не вникая в тему. Типа налогов не было, потому что этого не может быть никогда. Вам Jabba популярно обьяснил, что налоги были, и их платили те, кто работал "ПО БЕЛОМУ". Если у вас под носом их не было, то это не значит что их не было нигде.

Юридический ликбез вам в помощь.

hxbbgaf написав: И вообще, мы ушли в сторону, речь больше была о банковских слитках. Инвестировать в ювелирные украшения мало кому придет в голову.

И вообще, мы ушли в сторону, речь больше была о банковских слитках. Инвестировать в ювелирные украшения мало кому придет в голову.

Речь изначально шла о золоте в принцыпе, а не о вашей сестре с её побрякушками, которую вы тут привели для примера.

И главный посыл был такой: Если захотят золотых жуков пощипать, то их пощипают как цыплят. И вас никто об этом спрашивать не будет. А в какой способ это сделают, особой роли не играет. Просто время ещё не пришло, и молитесь что-бы его никогда не было.

А тешить себя каким-то чёрным рынком в далёком будущем, примитивное и недалёкое дело. Вы это делаете тут уже около 10 лет, а сколько лет ещё впереди.....

Так что экономьте силы.... Вы решили поумничать, как обычно, не вникая в тему. Типа налогов не было, потому что этого не может быть никогда. Вам Jabba популярно обьяснил, что налоги были, и их платили те, кто работал "ПО БЕЛОМУ". Если у вас под носом их не было, то это не значит что их не было нигде.Юридический ликбез вам в помощь.Речь изначально шла о золоте в принцыпе, а не о вашей сестре с её побрякушками, которую вы тут привели для примера.И главный посыл был такой: Если захотят золотых жуков пощипать, то их пощипают как цыплят. И вас никто об этом спрашивать не будет. А в какой способ это сделают, особой роли не играет. Просто время ещё не пришло, и молитесь что-бы его никогда не было.А тешить себя каким-то чёрным рынком в далёком будущем, примитивное и недалёкое дело. Вы это делаете тут уже около 10 лет, а сколько лет ещё впереди.....Так что экономьте силы.... наблюдательный

Повідомлень: 2974 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 12:02 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14. Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14.



Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление. Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление. kalinavalera1

Повідомлень: 4009 З нами з: 07.05.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 16:20 kalinavalera1 написав: Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление. Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление.

Они не боги. И люди начнут понимать, что, покупая золото на бирже, они покупают пустышку, и спрос на физический металл взлетит и ничего они уже не смогут сделать. Разве что ввести новый запрет, но вряд ли он будет работать в современном мире, скорей Трампа выгонят, повесив на него всех собак за 40-летнюю ошибочную финансовую политику США. Они не боги. И люди начнут понимать, что, покупая золото на бирже, они покупают пустышку, и спрос на физический металл взлетит и ничего они уже не смогут сделать. Разве что ввести новый запрет, но вряд ли он будет работать в современном мире, скорей Трампа выгонят, повесив на него всех собак за 40-летнюю ошибочную финансовую политику США. hxbbgaf Повідомлень: 19654 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 16:24

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake

И как бы не хорохорились американцы, говоря, что, чтоб потеснить доллар потребуются годы, а все может происходить гораздо быстрее, когда будет дан толчок. Деньги подвержены панике, поэтому точно спрогнозировать сроки реакции никто не сможет. Тем временем 26 марта Китай, наконец, начнет торговать нефтью за юани.И как бы не хорохорились американцы, говоря, что, чтоб потеснить доллар потребуются годы, а все может происходить гораздо быстрее, когда будет дан толчок. Деньги подвержены панике, поэтому точно спрогнозировать сроки реакции никто не сможет. hxbbgaf Повідомлень: 19654 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1703170417051706 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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