hxbbgaf написав:Да, не было ничего такого, сестра постоянно сдавала тогда свои кольца и серьги, у нее были карточки ломбардов, сдавала, фактически, по рынку, если не выгоднее, ни о каких -20% не было и речи. Если там маржа была меньше процента, то сколько же был тот налог? Вобщем, я вижу, вы фантазер еще тот...
Правовой ликбез
Особенности налогообложения
1. Налог на доходы физлиц. Скупка ювелирного лома подпадает под определение продажи (обмена) движимого имущества и регламентируется ст. 173 НКУ. Фактически вы приобретаете у гражданина лом, вместо этого, выплачивая ему доход. На последний магазин как налоговый агент должен начислить и перечислить в бюджет налог на доходы по ставке 5% от стоимости лома (п. п. 1672 и 173. 1 НКУ). Срок перечисления — не позднее следующего дня за днем выплаты (предоставления) дохода (пп. 168. 1. 4 НКУ).
Доход от передачи ювелирки определяют, исходя из договорной цены, но не ниже ее оценочной стоимости (абз. 2 п. 173. 1 НКУ). Но и это еще не все. Доход у физлица возникает в неденежной форме, а значит, базу налогообложения придется подбить, исходя из обычной цены, умноженной на натур коэффициент. Для ставки налога на доходы 5 % коэффициент составляет 1, 0526316 (п. 164. 5 НКУ). Не забудьте показать эти суммы в ф. № 1 ДФ с признаком дохода 105.
2. Пенсионный сбор. Согласно п. 6 ст. 1 Закона о пенсионном страховании и п. 7 Порядка № 1740 из стоимости реализованных ювизделий из золота (кроме обручальных колец), платины и драгоценных камней уплачивают пенсионный сбор в размере 5% стоимости реализации (без НДС)То есть, передавая новую ювелирку в обмен на сданный лом, предприятие начисляет и перечисляет в Пенсионный фонд 5% сбора. Подробнее эта тема освещена на стр. 13 текущего номера нашей газеты.
3. НДС Поскольку граждане — продавцы лома не являются плательщиками НДС, то в стоимости приобретенного лома этот налог отсутствует, и, как следствие, права на налоговый кредит не будет. В дальнейшем в случае продажи лома (если таковая произойдет) на его общую стоимость нужно начислить налоговое обязательство по НДС (п. 1871 НКУ). http://advocat-cons.info/index.php?news ... qJpvujFLIU
Не лезьте туда, где не разбираетесь. Деятельность ломбардов - это к жаббе, хотя он тоже любит приврать. Факт в том, что принимают они лом выше рынка, значит, или никаких налогов, вообще, толком не платят и все работают вчерную, или уже создался такой дефицит золота, что реальная цена физ. мета еще намного выше. И вообще, мы ушли в сторону, речь больше была о банковских слитках. Инвестировать в ювелирные украшения мало кому придет в голову.
Есть гос. долг, торговый баланс и другие макрофинансовые показатели и их динамика, на которые надо смотреть, а не на неокупаемые рабочие места, созданные эмиссионными деньгами. Что это за растущая занятость у них такая, что торговый баланс при этом продолжает копать дно? Толку с такой работы? Их статистика - обман!
hxbbgaf написав: Факт в том, что принимают они лом выше рынка, значит, или никаких налогов, вообще, толком не платят и все работают вчерную, или уже создался такой дефицит золота, что реальная цена физ. мета еще намного выше.
Вы решили поумничать, как обычно, не вникая в тему. Типа налогов не было, потому что этого не может быть никогда. Вам Jabba популярно обьяснил, что налоги были, и их платили те, кто работал "ПО БЕЛОМУ". Если у вас под носом их не было, то это не значит что их не было нигде. Юридический ликбез вам в помощь.
hxbbgaf написав:И вообще, мы ушли в сторону, речь больше была о банковских слитках. Инвестировать в ювелирные украшения мало кому придет в голову.
Речь изначально шла о золоте в принцыпе, а не о вашей сестре с её побрякушками, которую вы тут привели для примера. И главный посыл был такой: Если захотят золотых жуков пощипать, то их пощипают как цыплят. И вас никто об этом спрашивать не будет. А в какой способ это сделают, особой роли не играет. Просто время ещё не пришло, и молитесь что-бы его никогда не было. А тешить себя каким-то чёрным рынком в далёком будущем, примитивное и недалёкое дело. Вы это делаете тут уже около 10 лет, а сколько лет ещё впереди..... Так что экономьте силы....
hxbbgaf написав:Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14.
Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление.
kalinavalera1 написав: Я раньше не так детально и реалистично представлял запрет на золото в США - это при свободном рынке - которым они в тот период козыряли на весь мир. Скажу вам печальную мысль - если США 40 лет просто тупо запрещало владеть золотым металлом американцам, гражданам, а это со здоровой точки зрения абсурд, и нужно только для завышения цены, манипуляций- с ценностью бумаг разных, то от них можно ожидать чего угодно. И конечно то , что они смогут держать цену на золото очень долго , я это не так четко представлял , тем более срок запрета не пол года - год, а сорок лет. Это серьезное ограничение свободы экономической. Не зря пишут про экономический или финансовый фашизм, как более прогрессивное направление.
Они не боги. И люди начнут понимать, что, покупая золото на бирже, они покупают пустышку, и спрос на физический металл взлетит и ничего они уже не смогут сделать. Разве что ввести новый запрет, но вряд ли он будет работать в современном мире, скорей Трампа выгонят, повесив на него всех собак за 40-летнюю ошибочную финансовую политику США.
Тем временем 26 марта Китай, наконец, начнет торговать нефтью за юани. https://www.bloomberg.com/news/articles ... -quicktake И как бы не хорохорились американцы, говоря, что, чтоб потеснить доллар потребуются годы, а все может происходить гораздо быстрее, когда будет дан толчок. Деньги подвержены панике, поэтому точно спрогнозировать сроки реакции никто не сможет.