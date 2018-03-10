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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1704170517061707
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:27

kalinavalera1 Запрет был на слитки и на монеты (кроме старинных коллекционных). На украшения запрет не распространялся. Ювелирам и стоматологам разрешалось иметь некоторое количество золота для работы.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:24

  jabba написав:kalinavalera1 Запрет был на слитки и на монеты (кроме старинных коллекционных). На украшения запрет не распространялся. Ювелирам и стоматологам разрешалось иметь некоторое количество золота для работы.

И у нас при Сталине типа такого было но дольше ?
kalinavalera1
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