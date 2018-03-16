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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1704170517061707
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:27

kalinavalera1 Запрет был на слитки и на монеты (кроме старинных коллекционных). На украшения запрет не распространялся. Ювелирам и стоматологам разрешалось иметь некоторое количество золота для работы.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:24

  jabba написав:kalinavalera1 Запрет был на слитки и на монеты (кроме старинных коллекционных). На украшения запрет не распространялся. Ювелирам и стоматологам разрешалось иметь некоторое количество золота для работы.

И у нас при Сталине типа такого было но дольше ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:20

kalinavalera1 Не припомню я статьи за владение золотыми монетами. Ну а банковские слитки на территории Российской Империи популярными не были. За спекуляцию преследовали - это было, а просто владеть можно было. В торгсинах никого же не арестовывали кто приходил золотом расплачиваться. А у кого и забирали золото - то наличие золота было вторичным. Преследовали людей по другим статьям и забирали шо найдут а не токо золото за сам факт владения. До сих пор николаевских червонцев на руках полно - а уж в те времена на порядок больше было.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Что будет с золотом в следующий мировой кризис?

http://www.vestifinance.ru/articles/98910

Банк Японии убил долговой рынок.

http://www.vestifinance.ru/articles/98903
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:43

Пошел возврат золота.
Breaking: Hungary moves 100,000 ounces of gold out of London vault due to “rising geopolitical risks”
Мы знаем, чем это обычно заканчивается, по 15 августа 1971-го...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Март интересный будет, по всем фронтам....

США призвали Китай сократить профицит торгового баланса на $100 млрд.

Китайское государственное издание Global Times в четверг сообщило, что США пытаются строить из себя жертву.

"Если США хотят сократить дефицит торгового баланса, необходимо заставить американцев усерднее работать и провести реформы в соответствии со спросом на международном рынке вместо того, чтобы просить весь мир измениться", - сообщила газета.

"Когда начнется торговая война, дееспособные страны не будут преклоняться перед США. Китай упорно пытался избежать торговой войны, но, если она начнется, политика умиротворения не будет вариантом".

https://ru.investing.com/news/%D0%9E%D0 ... cle-535797

начнут сливать трежеря....как вариант ответа
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:12

И так все заманипулировано, а перед ФРСной болтовней рынок исчезает полностью. Корреляция с иеной и с индексом бакса потеряна. А после выхода отвратительных данных по закладкам новых домов и строительству в США бакс вырос, а золото упало. Опять голые шорты морганов. Как они их будут крыть? Просто биржи объявят дефолт и закроются и скажут, что золота нет и вас всех поимели?
hxbbgaf
 
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