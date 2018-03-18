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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 10 бер, 2018 21:27
kalinavalera1 Запрет был на слитки и на монеты (кроме старинных коллекционных). На украшения запрет не распространялся. Ювелирам и стоматологам разрешалось иметь некоторое количество золота для работы.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:24
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:20
kalinavalera1 Не припомню я статьи за владение золотыми монетами. Ну а банковские слитки на территории Российской Империи популярными не были. За спекуляцию преследовали - это было, а просто владеть можно было. В торгсинах никого же не арестовывали кто приходил золотом расплачиваться. А у кого и забирали золото - то наличие золота было вторичным. Преследовали людей по другим статьям и забирали шо найдут а не токо золото за сам факт владения. До сих пор николаевских червонцев на руках полно - а уж в те времена на порядок больше было.
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Что будет с золотом в следующий мировой кризис?
Банк Японии убил долговой рынок.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:43
Пошел возврат золота.
Breaking: Hungary moves 100,000 ounces of gold out of London vault due to “rising geopolitical risks”
Мы знаем, чем это обычно заканчивается, по 15 августа 1971-го...
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Март интересный будет, по всем фронтам....
США призвали Китай сократить профицит торгового баланса на $100 млрд.
Китайское государственное издание Global Times в четверг сообщило, что США пытаются строить из себя жертву.
"Если США хотят сократить дефицит торгового баланса, необходимо заставить американцев усерднее работать и провести реформы в соответствии со спросом на международном рынке вместо того, чтобы просить весь мир измениться", - сообщила газета.
"Когда начнется торговая война, дееспособные страны не будут преклоняться перед США. Китай упорно пытался избежать торговой войны, но, если она начнется, политика умиротворения не будет вариантом".
начнут сливать трежеря....как вариант ответа
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:12
И так все заманипулировано, а перед ФРСной болтовней рынок исчезает полностью. Корреляция с иеной и с индексом бакса потеряна. А после выхода отвратительных данных по закладкам новых домов и строительству в США бакс вырос, а золото упало. Опять голые шорты морганов. Как они их будут крыть? Просто биржи объявят дефолт и закроются и скажут, что золота нет и вас всех поимели?
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22
hxbbgafНа фьючерсную биржу не ходят за резанными брусками или бочками жижи или того хуже кукурузой - туда ходят за разницей. Вырастет ли золото в 10 раз или упадет в 10 раз какао - биржа поимеет свои комиссионные при любом раскладе.
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:26
Тогда это клоунада и детская игра в фантики и она скоро полностью перестанет влиять на цены реальных товаров.
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