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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55
art_kushnir_mcc написав:
если есть вероятность
Такая вероятность, очень сомнительная, народу нынче подавай цифры на компе....скорее биткоиновый стандарт будет....
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