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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1705170617071708
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  art_kushnir_mcc написав:если есть вероятность


Такая вероятность, очень сомнительная, народу нынче подавай цифры на компе....скорее биткоиновый стандарт будет....
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

$21,000,000,000,000!

"Я король долга"

По данным Минфина США, 15.03.2018 суммарный долг федерального правительства США впервые пересек отметку в $21 трлн и достиг $21,031,067,004,766.25.

21-й долговый триллион был занят за рекордные 6 месяцев и 7 дней.

Отметка в $20 трлн была достигнута 08.09.2017, $19 трлн - 29.01.2016, $18 трлн – 28.11.2014, $17 трлн – 17.10.2013, $16 трлн – 28.08.2012, $15 трлн – 16.11.2011.

В первый день правления Обамы (21.01.2009) размер долга федерального правительства США равнялся $10,625,053,544,309.79.

В первый день правления Трампа (20.01.2017) размер долга федерального правительства США равнялся $19,947,304,555,212.49.

Размер федерального долга США впервые пересек отметку в $1 трлн 22 октября 1981 года. Американской республике понадобилось 205 лет или 74,984 дней, чтобы ее достичь.

https://goldenfront.ru/articles/view/21000000000000/

C кора

https://korrespondent.net/business/fina ... yl-21-trln
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:28

  art_kushnir_mcc написав:Такой вопрос, если есть вероятность возврата к золотому стандарту или около того, почему Штаты не увеличивают свой золотой запас, а, напротив, сильно уменьшили?

у америки и так самый большой золотой запас в мире. но, золото невозможно бесконечно печатать, в отличии от долларов. отказ от долларовой системы, лишит америку возможности создавать деньги из воздуха. кто просто так откажется от такого конкурентного преимущества?
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  #<1 ... 1705170617071708
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