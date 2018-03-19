Такая вероятность, очень сомнительная, народу нынче подавай цифры на компе....скорее биткоиновый стандарт будет....
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
$21,000,000,000,000!
"Я король долга"
По данным Минфина США, 15.03.2018 суммарный долг федерального правительства США впервые пересек отметку в $21 трлн и достиг $21,031,067,004,766.25.
21-й долговый триллион был занят за рекордные 6 месяцев и 7 дней.
Отметка в $20 трлн была достигнута 08.09.2017, $19 трлн - 29.01.2016, $18 трлн – 28.11.2014, $17 трлн – 17.10.2013, $16 трлн – 28.08.2012, $15 трлн – 16.11.2011.
В первый день правления Обамы (21.01.2009) размер долга федерального правительства США равнялся $10,625,053,544,309.79.
В первый день правления Трампа (20.01.2017) размер долга федерального правительства США равнялся $19,947,304,555,212.49.
Размер федерального долга США впервые пересек отметку в $1 трлн 22 октября 1981 года. Американской республике понадобилось 205 лет или 74,984 дней, чтобы ее достичь.
C кора
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:28
у америки и так самый большой золотой запас в мире. но, золото невозможно бесконечно печатать, в отличии от долларов. отказ от долларовой системы, лишит америку возможности создавать деньги из воздуха. кто просто так откажется от такого конкурентного преимущества?
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