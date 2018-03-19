Такая вероятность, очень сомнительная, народу нынче подавай цифры на компе....скорее биткоиновый стандарт будет....
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
$21,000,000,000,000!
"Я король долга"
По данным Минфина США, 15.03.2018 суммарный долг федерального правительства США впервые пересек отметку в $21 трлн и достиг $21,031,067,004,766.25.
21-й долговый триллион был занят за рекордные 6 месяцев и 7 дней.
Отметка в $20 трлн была достигнута 08.09.2017, $19 трлн - 29.01.2016, $18 трлн – 28.11.2014, $17 трлн – 17.10.2013, $16 трлн – 28.08.2012, $15 трлн – 16.11.2011.
В первый день правления Обамы (21.01.2009) размер долга федерального правительства США равнялся $10,625,053,544,309.79.
В первый день правления Трампа (20.01.2017) размер долга федерального правительства США равнялся $19,947,304,555,212.49.
Размер федерального долга США впервые пересек отметку в $1 трлн 22 октября 1981 года. Американской республике понадобилось 205 лет или 74,984 дней, чтобы ее достичь.
C кора
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:28
у америки и так самый большой золотой запас в мире. но, золото невозможно бесконечно печатать, в отличии от долларов. отказ от долларовой системы, лишит америку возможности создавать деньги из воздуха. кто просто так откажется от такого конкурентного преимущества?
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:27
Та народу то понятно, но вероятность биткоина не сильно велика имхо.
Востаннє редагувалось art_kushnir_mcc в Пон 19 бер, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:30
8 тыс. тонн из 170 добытых? Вопрос конечно, сколько доступных на рынке, но тем не менее. У индусов на руках в два раза больше. Или америкосы сделают ставку на серебро?
С другой стороны, счас на каждом углу кричат про серебро, что какбэ повод задуматься.
Востаннє редагувалось art_kushnir_mcc в Пон 19 бер, 2018 22:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:34
Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:34
Опять одно и то же - этого не будет, потому что не будет никогда и потому что не допустят. Обычно в таких случаях отвечаю - они - не боги и все может пойти не по их плану, так как бесконечно дурачить весь мир не получится хотя бы потому, что наступает момент, когда весь мир уже физически не может прокормить Америку даже при всем желании.
З.Ы. Резервы SPDR пошли вверх - за день +10 тонн. Похоже, началась скупка. Всем дошло, что болтовня ФРС и ее ожидание - это удобный момент для скупки, так как в это время цене не дают расти голыми шортами и прочими манипуляциями - нужен позитивный фон. Еще и перед запуском петроюаня.
реклама
|