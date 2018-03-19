Додано: Вів 20 бер, 2018 11:34

art_kushnir_mcc написав: potter написав: у америки и так самый большой золотой запас в мире. но, золото невозможно бесконечно печатать, в отличии от долларов. отказ от долларовой системы, лишит америку возможности создавать деньги из воздуха. кто просто так откажется от такого конкурентного преимущества? у америки и так самый большой золотой запас в мире. но, золото невозможно бесконечно печатать, в отличии от долларов. отказ от долларовой системы, лишит америку возможности создавать деньги из воздуха. кто просто так откажется от такого конкурентного преимущества?



Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится. Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится.

Опять одно и то же - этого не будет, потому что не будет никогда и потому что не допустят. Обычно в таких случаях отвечаю - они - не боги и все может пойти не по их плану, так как бесконечно дурачить весь мир не получится хотя бы потому, что наступает момент, когда весь мир уже физически не может прокормить Америку даже при всем желании.З.Ы. Резервы SPDR пошли вверх - за день +10 тонн. Похоже, началась скупка. Всем дошло, что болтовня ФРС и ее ожидание - это удобный момент для скупки, так как в это время цене не дают расти голыми шортами и прочими манипуляциями - нужен позитивный фон. Еще и перед запуском петроюаня.