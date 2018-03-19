Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59
Чукча2 Так это самый главный вопрос, в чем сидеть, далеко не факт, что в золоте.
art_kushnir_mcc
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:09
art_kushnir_mcc написав:
в чем сидеть
Знать бы прикуп....
Чукча2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:10
kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: kalinavalera1 написав:
Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.
В интернете же все есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83
Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.
Бредни о всеобщей конфискации золота Рузвельтом
https://navimann.livejournal.com/426672.html
Изъятие золота при Сталине. Куда там Рузвельту
https://navimann.livejournal.com/427694.html
это еще без 50х, тогда еще раз принудительно конфисковали в СССР....
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Kripo
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:25
Чукча2 Ну вот и подытожили тему )))
art_kushnir_mcc
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:36
art_kushnir_mcc написав:
Ну вот и подытожили тему )))
Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешь
Кто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож
Чукча2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:10
Чукча2 То-то и оно. В постиндустриальном обществе деньги не обязательно должны подкрепляться золотом, товарами или сырьем, достаточно доверия к ним. Что-то мне подсказывает, что биткоин это предвестник новой мировой валюты. (Которая тоже будет контролироваться угадайте кем).
art_kushnir_mcc
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