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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24
hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:33
Думаю, у товарищей из закулисы какой-то варик типа войны или глобального кризиса припасен, после которого будет очередная конференция и переход на новую валюту. Долги тихо потеряются.
Другой вариант - все разбегутся по национальным государствам или региональным объединениям, но мне кажется, это менее вероятно из-за глобального характера экономики.
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