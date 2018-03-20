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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1707170817091710
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24

hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:33

Думаю, у товарищей из закулисы какой-то варик типа войны или глобального кризиса припасен, после которого будет очередная конференция и переход на новую валюту. Долги тихо потеряются.

Другой вариант - все разбегутся по национальным государствам или региональным объединениям, но мне кажется, это менее вероятно из-за глобального характера экономики.
art_kushnir_mcc
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Повідомлень: 43
З нами з: 27.03.15
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Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 1707170817091710
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