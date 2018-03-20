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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1707170817091710
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24

hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:33

Думаю, у товарищей из закулисы какой-то варик типа войны или глобального кризиса припасен, после которого будет очередная конференция и переход на новую валюту. Долги тихо потеряются.

Другой вариант - все разбегутся по национальным государствам или региональным объединениям, но мне кажется, это менее вероятно из-за глобального характера экономики.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:48

  art_kushnir_mcc написав:hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...

Как это немного - они же свой долг обесценят. Их уже и так только печатный станок и его подставные конторы покупают - уже больше 2-х лет как количество трежерей во владении иностранных центробанков не растет. А если все время печатать, то наступает момент, когда обесценивание уже не сдержать, независимо от чьего-то желания.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:24

  Чукча2 написав:Поглядим как Китай ответит на торговую войну, до конца марта проясниться.Хотя Наблюдательный говорит, что китайцы пока лузеры, но моё ИМХО - это уже другой Китай и он может дать по зубам

Не знаю как американцам, но нам по зубам Китай уже дал. Оглянитесь вокруг и вы эти выбитые зубы легко увидите. Скоро сало из Китая уже завозить будут. В разработку новых товаров и технологий развитые страны вкладывают огромные деньги и годы упорного труда.
А ушлые китайцы их тупо воруют, особо не стесняясь, и в итоге имеют минимум на входе и максимум на выходе. Поэтому пришло время их ставить на место.
И Трамп всё правильно делает. Нужно играть по правилам, ибо через несколько лет полтора миллиарда китайцев будут править бал уже на всём земном шарике.
И в том числе в Украине. А вы будете только разводить руками и ругать пиндосов, не понимая истинную причину многих своих бед. Ибо китайцы, благодаря их демпингу, тупо остановят всё то, что в Украине ещё вертится.
Да и не только демпингу:
http://infomaniya.com/ostorozhno-poddel ... iz-kitaya/

Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.
И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело...
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:16

  Чукча2 написав:Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешь
Кто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож


Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:
США выпустят цифровой нефтедоллар, обеспеченный сырьем
Это будет первая в мире именно глобальная нефтяная криптовалюта
О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться PetroDollars, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.

«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания»
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  #<1 ... 1707170817091710
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