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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24
hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:33
Думаю, у товарищей из закулисы какой-то варик типа войны или глобального кризиса припасен, после которого будет очередная конференция и переход на новую валюту. Долги тихо потеряются.
Другой вариант - все разбегутся по национальным государствам или региональным объединениям, но мне кажется, это менее вероятно из-за глобального характера экономики.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:48
Как это немного - они же свой долг обесценят. Их уже и так только печатный станок и его подставные конторы покупают - уже больше 2-х лет как количество трежерей во владении иностранных центробанков не растет. А если все время печатать, то наступает момент, когда обесценивание уже не сдержать, независимо от чьего-то желания.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:24
Не знаю как американцам, но нам по зубам Китай уже дал. Оглянитесь вокруг и вы эти выбитые зубы легко увидите. Скоро сало из Китая уже завозить будут. В разработку новых товаров и технологий развитые страны вкладывают огромные деньги и годы упорного труда.
А ушлые китайцы их тупо воруют, особо не стесняясь, и в итоге имеют минимум на входе и максимум на выходе. Поэтому пришло время их ставить на место.
И Трамп всё правильно делает. Нужно играть по правилам, ибо через несколько лет полтора миллиарда китайцев будут править бал уже на всём земном шарике.
И в том числе в Украине. А вы будете только разводить руками и ругать пиндосов, не понимая истинную причину многих своих бед. Ибо китайцы, благодаря их демпингу, тупо остановят всё то, что в Украине ещё вертится.
Да и не только демпингу:
Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.
И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело...
Додано: Сер 21 бер, 2018 00:16
Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:
США выпустят цифровой нефтедоллар, обеспеченный сырьем
Это будет первая в мире именно глобальная нефтяная криптовалюта
О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться PetroDollars, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.
«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания»
Додано: Сер 21 бер, 2018 02:02
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:40
С токенами пусть играются сами, реальными мир пошлет это все кидалово куда подальше. После 1971-го года ни в какие обеспечения никто не поверит, тем более от американцев. Да и они как всегда опоздали, на планы начать торговлю за юани это уже никак не повлияет. Похоже на попытку отвлечь от важного события.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:43
У вас какое-то перекрученное понятие сидения на шее. Сидит на шее тот, что нифига не делает, только печатает бакс и все за него скупает, имея самый ужасный торговый баланс, а кто производит товары, тот как раз не сидит на шее, а наоборот, содержит сидящего на шее американца.
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