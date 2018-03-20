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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1707170817091710 Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24 hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного... art_kushnir_mcc

Повідомлень: 44 З нами з: 27.03.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 18:33 Думаю, у товарищей из закулисы какой-то варик типа войны или глобального кризиса припасен, после которого будет очередная конференция и переход на новую валюту. Долги тихо потеряются.



Другой вариант - все разбегутся по национальным государствам или региональным объединениям, но мне кажется, это менее вероятно из-за глобального характера экономики. art_kushnir_mcc

Повідомлень: 44 З нами з: 27.03.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 21:48 art_kushnir_mcc написав: hxbbgaf Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного... Если обесценят в разы, то будет долг не 20 триллионов, а 5. Плюс никто не будет больше покупать их трежеря. Смысла немного...

Как это немного - они же свой долг обесценят. Их уже и так только печатный станок и его подставные конторы покупают - уже больше 2-х лет как количество трежерей во владении иностранных центробанков не растет. А если все время печатать, то наступает момент, когда обесценивание уже не сдержать, независимо от чьего-то желания. Как это немного - они же свой долг обесценят. Их уже и так только печатный станок и его подставные конторы покупают - уже больше 2-х лет как количество трежерей во владении иностранных центробанков не растет. А если все время печатать, то наступает момент, когда обесценивание уже не сдержать, независимо от чьего-то желания. hxbbgaf Повідомлень: 19675 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 22:24 Чукча2 написав: Поглядим как Китай ответит на торговую войну, до конца марта проясниться.Хотя Наблюдательный говорит, что китайцы пока лузеры, но моё ИМХО - это уже другой Китай и он может дать по зубам Поглядим как Китай ответит на торговую войну, до конца марта проясниться.Хотя Наблюдательный говорит, что китайцы пока лузеры, но моё ИМХО - это уже другой Китай и он может дать по зубам

Не знаю как американцам, но нам по зубам Китай уже дал. Оглянитесь вокруг и вы эти выбитые зубы легко увидите. Скоро сало из Китая уже завозить будут. В разработку новых товаров и технологий развитые страны вкладывают огромные деньги и годы упорного труда.

А ушлые китайцы их тупо воруют, особо не стесняясь, и в итоге имеют минимум на входе и максимум на выходе. Поэтому пришло время их ставить на место.

И Трамп всё правильно делает. Нужно играть по правилам, ибо через несколько лет полтора миллиарда китайцев будут править бал уже на всём земном шарике.

И в том числе в Украине. А вы будете только разводить руками и ругать пиндосов, не понимая истинную причину многих своих бед. Ибо китайцы, благодаря их демпингу, тупо остановят всё то, что в Украине ещё вертится.

Да и не только демпингу:

http://infomaniya.com/ostorozhno-poddel ... iz-kitaya/



Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.

И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело... Не знаю как американцам, но нам по зубам Китай уже дал. Оглянитесь вокруг и вы эти выбитые зубы легко увидите. Скоро сало из Китая уже завозить будут. В разработку новых товаров и технологий развитые страны вкладывают огромные деньги и годы упорного труда.А ушлые китайцы их тупо воруют, особо не стесняясь, и в итоге имеют минимум на входе и максимум на выходе. Поэтому пришло время их ставить на место.И Трамп всё правильно делает. Нужно играть по правилам, ибо через несколько лет полтора миллиарда китайцев будут править бал уже на всём земном шарике.И в том числе в Украине. А вы будете только разводить руками и ругать пиндосов, не понимая истинную причину многих своих бед. Ибо китайцы, благодаря их демпингу, тупо остановят всё то, что в Украине ещё вертится.Да и не только демпингу:Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело... наблюдательный

Повідомлень: 2977 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 00:16 Чукча2 написав: Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешь

Кто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешьКто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож



Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:

США выпустят цифровой нефтедоллар, обеспеченный сырьем

Это будет первая в мире именно глобальная нефтяная криптовалюта

О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться PetroDollars, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.



«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания» Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания» наблюдательный

Повідомлень: 2977 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 02:02 art_kushnir_mcc написав:

С другой стороны, счас на каждом углу кричат про серебро, что какбэ повод задуматься. С другой стороны, счас на каждом углу кричат про серебро, что какбэ повод задуматься.

Завязыайте курить россиянские зомбосайты, особенно публикации 5 и более летней давности. Завязыайте курить россиянские зомбосайты, особенно публикации 5 и более летней давности. jabba

Повідомлень: 4946 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 10:40 наблюдательный написав: Чукча2 написав: Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешь

Кто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож Ща такое время, всё с ног на голову...не угадаешьКто бы подумал, что за 1 биткоин (воздух) будут давать под 10К...отож

Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:

США выпустят цифровой нефтедоллар, обеспеченный сырьем

Это будет первая в мире именно глобальная нефтяная криптовалюта

О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться PetroDollars, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.

«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания» Тогда готовьте монету под нефтяной биткоин:О выпуске новой криптовалюты объявила инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться, в качестве обеспечения выступают нефть и природный газ.«Каждый токен будет обеспечен подтвержденными залежами нефти (около 10 барр.). Сертификат, доказывающий наличие и возможность извлечения энергоресурсов, будет выдавать независимая нефтегазовая компания»



С токенами пусть играются сами, реальными мир пошлет это все кидалово куда подальше. После 1971-го года ни в какие обеспечения никто не поверит, тем более от американцев. Да и они как всегда опоздали, на планы начать торговлю за юани это уже никак не повлияет. Похоже на попытку отвлечь от важного события. С токенами пусть играются сами, реальными мир пошлет это все кидалово куда подальше. После 1971-го года ни в какие обеспечения никто не поверит, тем более от американцев. Да и они как всегда опоздали, на планы начать торговлю за юани это уже никак не повлияет. Похоже на попытку отвлечь от важного события. hxbbgaf Повідомлень: 19675 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 10:43 наблюдательный написав: Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.

И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело... Я не писал что китайцы лузеры. Я писал что это довольно наглая и бесцеремонная публика, к которой нужно относится адекватно. Иначе они очень быстро могут сесть на шею не только американцам, но и нам.И согнать их с этой шеи уже будет очень тяжело...

У вас какое-то перекрученное понятие сидения на шее. Сидит на шее тот, что нифига не делает, только печатает бакс и все за него скупает, имея самый ужасный торговый баланс, а кто производит товары, тот как раз не сидит на шее, а наоборот, содержит сидящего на шее американца. У вас какое-то перекрученное понятие сидения на шее. Сидит на шее тот, что нифига не делает, только печатает бакс и все за него скупает, имея самый ужасный торговый баланс, а кто производит товары, тот как раз не сидит на шее, а наоборот, содержит сидящего на шее американца. hxbbgaf Повідомлень: 19675 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 11:55 hxbbgaf написав:

У вас какое-то перекрученное понятие сидения на шее. Сидит на шее тот, что нифига не делает, только печатает бакс и все за него скупает, имея самый ужасный торговый баланс, а кто производит товары, тот как раз не сидит на шее, а наоборот, содержит сидящего на шее американца. У вас какое-то перекрученное понятие сидения на шее. Сидит на шее тот, что нифига не делает, только печатает бакс и все за него скупает, имея самый ужасный торговый баланс, а кто производит товары, тот как раз не сидит на шее, а наоборот, содержит сидящего на шее американца.

А вы поднимите свои веки и посмотрите по сторонам. Сколько вы найдёте в Украине товаров с клеймом MADE IN USA. Почти не найдёте. Зато вокруг горы китайского барахла, как правило, неважного качества. Уже даже чеснок в магазинах продают китайский. Даже школьнику понятно, чем больше будет китайских товаров на полках магазинов, тем больше будет безработных в Украине. При такой политике, через несколько лет, половина украинского населения может стать безработной. Ибо многие производства накроются медным тазом. И американцы это уже поняли, правда слишком поздно, и начали защищать свой рынок.

А вы тут всё Китай хвалите. Вас смешно читать, потому что вы сами себе роете яму, не понимая того, что Китай стал серьёзным конкурентом в мировой экономике. Конкурент сильный и очень жесткий. Который со временем может скупить пол Украины на корню и заставить вас учить китайский язык. Что он уже успешно делает на Дальнем Востоке РФ.



Покупать доллар вас никто не заставляет. Это дело добровольное. Как и те кредиты, которые дают американцам, покупая их трежерис. Повторяю, в долг американцам дают ДОБРОВОЛЬНО. Не хочешь - не давай. А вот китайское барахло вы будете покупать ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как у вас выбора не будет, ибо всё вокруг будет только китайское. И пахать вы будете не толькко на американского дядю Сема, но ещё и на какого-то далёкого китайского Кима.

И ещё неизвестно какой хозяин будет для вас лучше....



P.S.

И это далеко не сказки, а ближайшая реальность, которая нас ждёт впереди. Ибо, для уже вечного китайского вождя Си Цзиньпина, его полтора миллиарда населения будут гораздо ближе чем вы, с вашими прокитайскими постами.

А население это нужно постоянно и хорошо подкармливать, дабы оно своего вождя любило и уважало.

И понятно за счёт кого... А вы поднимите свои веки и посмотрите по сторонам. Сколько вы найдёте в Украине товаров с клеймом MADE IN USA. Почти не найдёте. Зато вокруг горы китайского барахла, как правило, неважного качества. Уже даже чеснок в магазинах продают китайский. Даже школьнику понятно, чем больше будет китайских товаров на полках магазинов, тем больше будет безработных в Украине. При такой политике, через несколько лет, половина украинского населения может стать безработной. Ибо многие производства накроются медным тазом. И американцы это уже поняли, правда слишком поздно, и начали защищать свой рынок.А вы тут всё Китай хвалите. Вас смешно читать, потому что вы сами себе роете яму, не понимая того, что Китай стал серьёзным конкурентом в мировой экономике. Конкурент сильный и очень жесткий. Который со временем может скупить пол Украины на корню и заставить вас учить китайский язык. Что он уже успешно делает на Дальнем Востоке РФ.Покупать доллар вас никто не заставляет. Это дело добровольное. Как и те кредиты, которые дают американцам, покупая их трежерис. Повторяю, в долг американцам дают ДОБРОВОЛЬНО. Не хочешь - не давай. А вот китайское барахло вы будете покупать ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как у вас выбора не будет, ибо всё вокруг будет только китайское. И пахать вы будете не толькко на американского дядю Сема, но ещё и на какого-то далёкого китайского Кима.И ещё неизвестно какой хозяин будет для вас лучше....P.S.И это далеко не сказки, а ближайшая реальность, которая нас ждёт впереди. Ибо, для уже вечного китайского вождя Си Цзиньпина, его полтора миллиарда населения будут гораздо ближе чем вы, с вашими прокитайскими постами.А население это нужно постоянно и хорошо подкармливать, дабы оно своего вождя любило и уважало.И понятно за счёт кого... наблюдательный

Повідомлень: 2977 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 12:44 jabba написав: art_kushnir_mcc написав:

С другой стороны, счас на каждом углу кричат про серебро, что какбэ повод задуматься. С другой стороны, счас на каждом углу кричат про серебро, что какбэ повод задуматься.

Завязыайте курить россиянские зомбосайты, особенно публикации 5 и более летней давности. Завязыайте курить россиянские зомбосайты, особенно публикации 5 и более летней давности.



Ну что вы, какое пятилетней давности? Вот многими любимый и уважаемый зомбиэксперт по золоту.



https://alexandrlezhava.livejournal.com/436078.html Ну что вы, какое пятилетней давности? Вот многими любимый и уважаемый зомбиэксперт по золоту. art_kushnir_mcc

Повідомлень: 44 З нами з: 27.03.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1707170817091710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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