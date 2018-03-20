У этого "эксперта" есть 2 фишки, которыми от манипулирует уже долгие годы. Его постоянные слова: 1. Будет ли это так в ближайшей перспективе, или история повторится вновь, покажет ближайшее время.
Чудный прогноз. Пальцем в небо...
2. Постоянное желание рекламировать и продавать свои книжки, перечень которых он регулярно выкладывает на разных ресурсах. На моей памяти уже лет эдак 6-8. Подозреваю что второе более первично, чем все остальные его разговоры...
наблюдательный написав:А вы поднимите свои веки и посмотрите по сторонам. Сколько вы найдёте в Украине товаров с клеймом MADE IN USA. Почти не найдёте. Зато вокруг горы китайского барахла, как правило, неважного качества. Уже даже чеснок в магазинах продают китайский. Даже школьнику понятно, чем больше будет китайских товаров на полках магазинов, тем больше будет безработных в Украине.
Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее. Сидят на шее те, кто печатает деньги и скупает товары. Украина, к сожалению, к таковым не относятся, тут деньги от продажи стали и зерна, которые еще надо добыть, выплавить, вырастить, а те кредиты, которых понабирались, уже в ближайшее время надо отдавать с процентами.
Помимо антирекордного за 10 лет торгового баланса и взлетевшего уже более чем до 21 трюлика гос. долга вот еще недавняя статистика:
За последние шесть лет зафиксирован максимальный результат Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 млрд. долларов, и это является максимальным результатом за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg. Доходы по сравнению с январем 2018 года сократились на 9% – до 156 млрд. долларов, а расходы выросли на 2% – до 371 млрд. долларов.
С бюджетом тоже уже начинается катастрофа. И это еще налоговая реформа не сказалась.
У этого "эксперта" есть 2 фишки, которыми от манипулирует уже долгие годы. Его постоянные слова: 1. Будет ли это так в ближайшей перспективе, или история повторится вновь, покажет ближайшее время.
Чудный прогноз. Пальцем в небо...
2. Постоянное желание рекламировать и продавать свои книжки, перечень которых он регулярно выкладывает на разных ресурсах. На моей памяти уже лет эдак 6-8. Подозреваю что второе более первично, чем все остальные его разговоры...
Не спорю, с удовольствием почитал бы других экспертов.
hxbbgaf написав:Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее.
Вы это расскажите тем, кто сейчас стоит на биржах труда. И послушайте что они вам скажут. И на ихних голодных детей посмотрите.... За рабочие места идут войны во всём мире... Да, китайцы работают, и они молодцы. Но они работают в первую очередь для себя, а не для вас. Вы для них только потребитель, которого они вскоре могут раздеть до нитки. Вы лучше о себе подумайте, а не об американцах переживайте. Они выживут в любом случае, с долгами или без них. А вот каково вам будет, когда укр. мет. заводы остановятся, так как продукцию продавать некому будет, я могу только догадываться. Вас тогда никакое серебро не спасёт...