RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1708170917101711
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:16

  art_kushnir_mcc написав:
Ну что вы, какое пятилетней давности? Вот многими любимый и уважаемый зомбиэксперт по золоту.

https://alexandrlezhava.livejournal.com/436078.html


У этого "эксперта" есть 2 фишки, которыми от манипулирует уже долгие годы. Его постоянные слова:
1. Будет ли это так в ближайшей перспективе, или история повторится вновь, покажет ближайшее время.

Чудный прогноз. Пальцем в небо...

2. Постоянное желание рекламировать и продавать свои книжки, перечень которых он регулярно выкладывает на разных ресурсах. На моей памяти уже лет эдак 6-8.
Подозреваю что второе более первично, чем все остальные его разговоры...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:57

  наблюдательный написав:А вы поднимите свои веки и посмотрите по сторонам. Сколько вы найдёте в Украине товаров с клеймом MADE IN USA. Почти не найдёте. Зато вокруг горы китайского барахла, как правило, неважного качества. Уже даже чеснок в магазинах продают китайский. Даже школьнику понятно, чем больше будет китайских товаров на полках магазинов, тем больше будет безработных в Украине.

Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее. Сидят на шее те, кто печатает деньги и скупает товары. Украина, к сожалению, к таковым не относятся, тут деньги от продажи стали и зерна, которые еще надо добыть, выплавить, вырастить, а те кредиты, которых понабирались, уже в ближайшее время надо отдавать с процентами.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19678
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:00

Помимо антирекордного за 10 лет торгового баланса и взлетевшего уже более чем до 21 трюлика гос. долга вот еще недавняя статистика:
За последние шесть лет зафиксирован максимальный результат
Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 млрд. долларов, и это является максимальным результатом за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Доходы по сравнению с январем 2018 года сократились на 9% – до 156 млрд. долларов, а расходы выросли на 2% – до 371 млрд. долларов.

С бюджетом тоже уже начинается катастрофа. И это еще налоговая реформа не сказалась.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19678
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Что нужно знать про торговые отношения Китая и США.
https://ru.investing.com/news/%D0%9E%D0 ... %90-537137

Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото.

http://www.vestifinance.ru/articles/99160

Ща ещё китайцы нажмут на рычаг, будет интересней....
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 03.12.13
Подякував: 228 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:22

  наблюдательный написав:
  art_kushnir_mcc написав:
Ну что вы, какое пятилетней давности? Вот многими любимый и уважаемый зомбиэксперт по золоту.

https://alexandrlezhava.livejournal.com/436078.html


У этого "эксперта" есть 2 фишки, которыми от манипулирует уже долгие годы. Его постоянные слова:
1. Будет ли это так в ближайшей перспективе, или история повторится вновь, покажет ближайшее время.

Чудный прогноз. Пальцем в небо...

2. Постоянное желание рекламировать и продавать свои книжки, перечень которых он регулярно выкладывает на разных ресурсах. На моей памяти уже лет эдак 6-8.
Подозреваю что второе более первично, чем все остальные его разговоры...


Не спорю, с удовольствием почитал бы других экспертов.
art_kushnir_mcc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 27.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:05

  hxbbgaf написав:Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее.

Вы это расскажите тем, кто сейчас стоит на биржах труда. И послушайте что они вам скажут. И на ихних голодных детей посмотрите....
За рабочие места идут войны во всём мире... Да, китайцы работают, и они молодцы. Но они работают в первую очередь для себя, а не для вас. Вы для них только потребитель, которого они вскоре могут раздеть до нитки.
Вы лучше о себе подумайте, а не об американцах переживайте. Они выживут в любом случае, с долгами или без них.
А вот каково вам будет, когда укр. мет. заводы остановятся, так как продукцию продавать некому будет, я могу только догадываться.
Вас тогда никакое серебро не спасёт...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2065)
21.03.2018 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.