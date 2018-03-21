Додано: Сер 21 бер, 2018 16:05

hxbbgaf написав: Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее. Ну, если люди работают и продают свои товары и их при этом покупают, то это можно назвать как угодно, но не сидением на шее.

Вы это расскажите тем, кто сейчас стоит на биржах труда. И послушайте что они вам скажут. И на ихних голодных детей посмотрите....За рабочие места идут войны во всём мире... Да, китайцы работают, и они молодцы. Но они работают в первую очередь для себя, а не для вас. Вы для них только потребитель, которого они вскоре могут раздеть до нитки.Вы лучше о себе подумайте, а не об американцах переживайте. Они выживут в любом случае, с долгами или без них.А вот каково вам будет, когда укр. мет. заводы остановятся, так как продукцию продавать некому будет, я могу только догадываться.Вас тогда никакое серебро не спасёт...