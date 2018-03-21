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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1709171017111712
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20

Золотые заблуждения – 2: Сколько серебра должно стоить золото?

Небольшое добавление. В Новоторговом уставе середины 17-го века при Алексее Михайловиче оговаривалось соотношение серебра и золота 10 к 1. Во времена Елизаветы 1 рубль составлял 20,73 г серебра, а в 10-ти рублеыой монете - 16 гр. чистого золота (почти 13 к 1). Стандарт чеканки монеты от Екатерины II до Александра II - 18 гр. серебра в рубле и 12 в золотой десятке, т.е 15 к 1. В Европе в это время эталоном был французский франк - 0,29 гр. золота и 4,495 гр. серебра (15,5). Это соотношение было настолько стабильно, что Александр III даже специально девальвировал рубль, снизив содержание золота в десятке до 11,6 гр. (ровно 40 франков).
Переход всего мира в 19-ом веке на золотой стандарт был продиктован чрезвычайно прозаической причиной - добыча серебра стала стремительно обгонять добычу золота, и уже к концу века соотношение ценностей достигало почти 40 к 1. Чтобы пресечь тезаврацию полноценной серебряной монеты, уже в царствование Александра II пришлось резко уменьшить содержание серебра в монетах 25/20/15/10 копеек - если проба рубля и полтинника была 900-ой (18 и 9 гр. серебра в монетах весом 20 и 10 гр.), то разменные монеты чеканились 48-ой (500-ой) пробой.
В 24-ом, после хаоса Гражданской войны, большевики вновь начали чеканку монеты по стандартам Николая II, но все закончилось к концу 28-го, с началом индустриализации - полноценная монета НАВСЕГДА исчезла из обращения.
Волгарь
 
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