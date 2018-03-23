RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1709171017111712
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20

Золотые заблуждения – 2: Сколько серебра должно стоить золото?

Небольшое добавление. В Новоторговом уставе середины 17-го века при Алексее Михайловиче оговаривалось соотношение серебра и золота 10 к 1. Во времена Елизаветы 1 рубль составлял 20,73 г серебра, а в 10-ти рублеыой монете - 16 гр. чистого золота (почти 13 к 1). Стандарт чеканки монеты от Екатерины II до Александра II - 18 гр. серебра в рубле и 12 в золотой десятке, т.е 15 к 1. В Европе в это время эталоном был французский франк - 0,29 гр. золота и 4,495 гр. серебра (15,5). Это соотношение было настолько стабильно, что Александр III даже специально девальвировал рубль, снизив содержание золота в десятке до 11,6 гр. (ровно 40 франков).
Переход всего мира в 19-ом веке на золотой стандарт был продиктован чрезвычайно прозаической причиной - добыча серебра стала стремительно обгонять добычу золота, и уже к концу века соотношение ценностей достигало почти 40 к 1. Чтобы пресечь тезаврацию полноценной серебряной монеты, уже в царствование Александра II пришлось резко уменьшить содержание серебра в монетах 25/20/15/10 копеек - если проба рубля и полтинника была 900-ой (18 и 9 гр. серебра в монетах весом 20 и 10 гр.), то разменные монеты чеканились 48-ой (500-ой) пробой.
В 24-ом, после хаоса Гражданской войны, большевики вновь начали чеканку монеты по стандартам Николая II, но все закончилось к концу 28-го, с началом индустриализации - полноценная монета НАВСЕГДА исчезла из обращения.
Волгарь
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 12.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Море крови - обвал цены на ресурсы и акции азиатских компаний

Это озна­ча­ет, что США взяли курс на фор­си­ро­ван­ную пе­ре­за­груз­ку фин­си­сте­мы и "об­ну­ле­ние" пи­ра­ми­ды ГКО. Если такое стра­те­ги­че­ское ре­ше­ние при­ня­то, теперь им вклады ино­стран­цев для под­дер­жа­ния ГКО не нужны - на сле­ду­ю­щем этапе будет вклю­чен пе­чат­ный станок, он и по­кро­ет све­же­от­пе­ча­тан­ной ма­ку­ла­ту­рой все неопла­чен­ные счета, а пи­ра­ми­ду об­ну­лит. По­это­му теперь можно смело на­ка­лять от­но­ше­ния и про­во­ци­ро­вать даже ос­нов­ных кре­ди­то­ров типа Китая.

В общем, в США все же вы­бра­ли путь ки­да­ло­ва кре­ди­то­ров.

Преж­ний ми­ро­по­ря­док ру­шит­ся, это неиз­беж­но, и задача США сейчас такова - об­ру­шить его так, чтобы потери осталь­ных были мак­си­маль­ны­ми.

https://aftershock.news/?q=node/629435
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 03.12.13
Подякував: 230 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:01

Чукча2
Очередной словесный понос от зомбосайта "Всё пропало!"
:D :D :D
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:29

Волгарь С серебром одна беда: 1 кг золота - это слиток размером с шоколадку, эквивалент в серебре- это 81 килограмовых слитков т.е. крепкий ящик весом в 81 кг. Не набегаешься, однако. Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.
gleb
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 17.08.06
Подякував: 184 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Не унесли и прикопали.
а куда нести то ? может прям сейчас туда отправиться да там и прикупить?
карти
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:09

  gleb написав: Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.

Если учесть что стоимость золота на порядок выше чем серебра, а тогдашнего "среднего класса" с серебром тоже на порядок было больше чем тогдашних "олигархов" с золотом - то даже без разницы в весе разница в количестве очевидна. Да и не исчислялись те клады в 99% килограммами и пудами - от нескольких грамм до нескольких сотен грамм они в основном.
Это еще не пускаясь в особенности монетного обращения средневековой Европы, в которой из-за отсутствия месторождений золота и наличия месторождений серебра не только лишь все могли печатать хоть какие-то самые крошечные золотые монеты. Мало кто мог это делать. Поэтому золотых монет и прятать то было особо нечего
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 18.12.08
Подякував: 270 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1709171017111712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5323)
23.03.2018 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.