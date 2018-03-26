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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1709171017111712
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20

Золотые заблуждения – 2: Сколько серебра должно стоить золото?

Небольшое добавление. В Новоторговом уставе середины 17-го века при Алексее Михайловиче оговаривалось соотношение серебра и золота 10 к 1. Во времена Елизаветы 1 рубль составлял 20,73 г серебра, а в 10-ти рублеыой монете - 16 гр. чистого золота (почти 13 к 1). Стандарт чеканки монеты от Екатерины II до Александра II - 18 гр. серебра в рубле и 12 в золотой десятке, т.е 15 к 1. В Европе в это время эталоном был французский франк - 0,29 гр. золота и 4,495 гр. серебра (15,5). Это соотношение было настолько стабильно, что Александр III даже специально девальвировал рубль, снизив содержание золота в десятке до 11,6 гр. (ровно 40 франков).
Переход всего мира в 19-ом веке на золотой стандарт был продиктован чрезвычайно прозаической причиной - добыча серебра стала стремительно обгонять добычу золота, и уже к концу века соотношение ценностей достигало почти 40 к 1. Чтобы пресечь тезаврацию полноценной серебряной монеты, уже в царствование Александра II пришлось резко уменьшить содержание серебра в монетах 25/20/15/10 копеек - если проба рубля и полтинника была 900-ой (18 и 9 гр. серебра в монетах весом 20 и 10 гр.), то разменные монеты чеканились 48-ой (500-ой) пробой.
В 24-ом, после хаоса Гражданской войны, большевики вновь начали чеканку монеты по стандартам Николая II, но все закончилось к концу 28-го, с началом индустриализации - полноценная монета НАВСЕГДА исчезла из обращения.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Море крови - обвал цены на ресурсы и акции азиатских компаний

Это озна­ча­ет, что США взяли курс на фор­си­ро­ван­ную пе­ре­за­груз­ку фин­си­сте­мы и "об­ну­ле­ние" пи­ра­ми­ды ГКО. Если такое стра­те­ги­че­ское ре­ше­ние при­ня­то, теперь им вклады ино­стран­цев для под­дер­жа­ния ГКО не нужны - на сле­ду­ю­щем этапе будет вклю­чен пе­чат­ный станок, он и по­кро­ет све­же­от­пе­ча­тан­ной ма­ку­ла­ту­рой все неопла­чен­ные счета, а пи­ра­ми­ду об­ну­лит. По­это­му теперь можно смело на­ка­лять от­но­ше­ния и про­во­ци­ро­вать даже ос­нов­ных кре­ди­то­ров типа Китая.

В общем, в США все же вы­бра­ли путь ки­да­ло­ва кре­ди­то­ров.

Преж­ний ми­ро­по­ря­док ру­шит­ся, это неиз­беж­но, и задача США сейчас такова - об­ру­шить его так, чтобы потери осталь­ных были мак­си­маль­ны­ми.

https://aftershock.news/?q=node/629435
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:01

Чукча2
Очередной словесный понос от зомбосайта "Всё пропало!"
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наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:29

Волгарь С серебром одна беда: 1 кг золота - это слиток размером с шоколадку, эквивалент в серебре- это 81 килограмовых слитков т.е. крепкий ящик весом в 81 кг. Не набегаешься, однако. Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Не унесли и прикопали.
а куда нести то ? может прям сейчас туда отправиться да там и прикупить?
карти
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:09

  gleb написав: Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.

Если учесть что стоимость золота на порядок выше чем серебра, а тогдашнего "среднего класса" с серебром тоже на порядок было больше чем тогдашних "олигархов" с золотом - то даже без разницы в весе разница в количестве очевидна. Да и не исчислялись те клады в 99% килограммами и пудами - от нескольких грамм до нескольких сотен грамм они в основном.
Это еще не пускаясь в особенности монетного обращения средневековой Европы, в которой из-за отсутствия месторождений золота и наличия месторождений серебра не только лишь все могли печатать хоть какие-то самые крошечные золотые монеты. Мало кто мог это делать. Поэтому золотых монет и прятать то было особо нечего
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:19

jabba Мне передали в качестве "клада" - 4 серебряные монеты, которые мой прадед дал бабушке в голодомор 37 года, "на сметану" , часть монет она потратила, но несколько сохранила как память. Семья была в 30 годы не богатая - прадед хранил сбережения в серебре. На сколько я из этого понял. Жил отдельно. Золотых монет у бабушки точно не было, как и золотых украшений. Золото было мало у кого в те времена наверное.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:36

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:hxbbgafНа фьючерсную биржу не ходят за резанными брусками или бочками жижи или того хуже кукурузой - туда ходят за разницей. Вырастет ли золото в 10 раз или упадет в 10 раз какао - биржа поимеет свои комиссионные при любом раскладе.

Тогда это клоунада и детская игра в фантики и она скоро полностью перестанет влиять на цены реальных товаров.

Абвгд, вы ну очень слишком упрощаете. :mrgreen: Биржевиков считают двигателем прогресса, и эта "клоунада" держится уже много веков - влияние на цены товара сохраняется. Я вам больше скажу. Биржевики формируют цены - иначе откуда взяться мировым ценам ? В этом их роль. Хотя может с появлением интернета что-то изменится со временем. Но все равно нужны люди, формирующие актуальную сегодня цену товара. Конечно на этом много пены, но тем не менее. Площадка нужна макроэкономическая и торг, что бы устанавливались цены.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:20

  Kripo написав:
  kalinavalera1 написав:
  kalinavalera1 написав: :shock: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.

Бредни о всеобщей конфискации золота Рузвельтом
https://navimann.livejournal.com/426672.html
Изъятие золота при Сталине. Куда там Рузвельту
https://navimann.livejournal.com/427694.html
это еще без 50х, тогда еще раз принудительно конфисковали в СССР....[/quote]




kalinavalera1
Очень интересно было подробный материал почитать по теме. Спс за интересный обзор.
Согласен только от части с вашим мнением. В основном согласен. Сталин перегнул палку, мы много тут о нем уже писали негатива, но пример брал со США - а это уже очень интересно. Ничего не знал об этом. По аналогии - у нас в 1991 стали строить капитализм по образцу СШа, и что вышло ?! То что вышло - точно не капитализм. Не создают у нас капиталы - предприятия промышленные и тп. У нас капиталы созданные ранее дерибанят. Все наоборот делают.

Справедливости ради -
обзор американской конфискации золота написан - строго цитатами из закона,а обзор российского подражания этому процессу - написан уже - ХУДОЖЕСТВЕННО. Ссылки есть даже на Мастера и Маргариту. И это нужно понимать и делать выводы.

Часто то, что написано в законе и то что на практике - две огромные разницы. И это не только у нас. Доказательство - на долларе был написан эквивалент золота, который можно было (якобы) за него получить. Мало того, что не получили люди, но у них забрали даже то золото, что у них было свое.

В США - не факт , что там все было строго по закону. Думаю, что сбережений было больше у людей в США , чем в СССР. Там же создавали капиталы - капиталисты. Выходит, что сбережений и золота больше. Страна США на много богаче была, даже "пролетарии" ,почти каждый имел авто, для них авто типа как для нас мобильный телефон. Сравниваете с Фордом ? Тогда как для нас мобилка Нокиа. И то, что людям оставили около 30% стоимости дешевого телефона ?! Ведь США - страна большого капитала. По мне так в США провели конфискацию накоплений в принципе таким образом. Тут недавно разместили видео - как прохожие в США шарахаются от золотых монет, и охотно вместо золота берут фастфуд. Глядя на это - задумался. Интересно как наказывали в США не сдавших золото реально. Читал об одном инвесторе в США, реальный чел, уже в этом веке, который возил за собой грузовик серебра, его в конце убили, что бы завладеть этим серебром. Громоздко очень, но тем не менее в золото боялся вкладывать деньги. Кстати известную звезду баскетбола в США тоже убили во время покупки огромного количества серебряных монет для сохранения капитала. Думаю у людей осталась очень плохая память о том времени. Вот представьте - прошлый век- страна капиталистическая - люди имеют большие капиталы. И самое надежное - хранят их в золоте. И у них все конфискуют, то что заработано их дедами и прадедами. Это эквивалент на миллионы долларов. Но оставили же - 30% стоимости дешевой мобилки ?! Вам это кажется справедливым ? Думаю тем, кого так дико ограбили было ужасно дико это. Их оставили нищими.
Еще важно кто автор. Хотя уже два совсем разных угла обозрения с противоположных позиций мне подсказал человека , который это пишет. Автор -россиянка эмигрантка — "доктор исторических наук, профессор русской истории" Университета Южной Каролины (США).
kalinavalera1
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