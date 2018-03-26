Додано: Пон 26 бер, 2018 19:20

Kripo написав: kalinavalera1 написав: kalinavalera1 написав: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее. Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83 В интернете же все есть.

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках. Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.

Бредни о всеобщей конфискации золота РузвельтомИзъятие золота при Сталине. Куда там Рузвельтуэто еще без 50х, тогда еще раз принудительно конфисковали в СССР....[/quote]kalinavalera1Очень интересно было подробный материал почитать по теме. Спс за интересный обзор.Согласен только от части с вашим мнением. В основном согласен. Сталин перегнул палку, мы много тут о нем уже писали негатива, но пример брал со США - а это уже очень интересно. Ничего не знал об этом. По аналогии - у нас в 1991 стали строить капитализм по образцу СШа, и что вышло ?! То что вышло - точно не капитализм. Не создают у нас капиталы - предприятия промышленные и тп. У нас капиталы созданные ранее дерибанят. Все наоборот делают.Справедливости ради -обзор американской конфискации золота написан - строго цитатами из закона,а обзор российского подражания этому процессу - написан уже - ХУДОЖЕСТВЕННО. Ссылки есть даже на Мастера и Маргариту. И это нужно понимать и делать выводы.Часто то, что написано в законе и то что на практике - две огромные разницы. И это не только у нас. Доказательство - на долларе был написан эквивалент золота, который можно было (якобы) за него получить. Мало того, что не получили люди, но у них забрали даже то золото, что у них было свое.В США - не факт , что там все было строго по закону. Думаю, что сбережений было больше у людей в США , чем в СССР. Там же создавали капиталы - капиталисты. Выходит, что сбережений и золота больше. Страна США на много богаче была, даже "пролетарии" ,почти каждый имел авто, для них авто типа как для нас мобильный телефон. Сравниваете с Фордом ? Тогда как для нас мобилка Нокиа. И то, что людям оставили около 30% стоимости дешевого телефона ?! Ведь США - страна большого капитала. По мне так в США провели конфискацию накоплений в принципе таким образом. Тут недавно разместили видео - как прохожие в США шарахаются от золотых монет, и охотно вместо золота берут фастфуд. Глядя на это - задумался. Интересно как наказывали в США не сдавших золото реально. Читал об одном инвесторе в США, реальный чел, уже в этом веке, который возил за собой грузовик серебра, его в конце убили, что бы завладеть этим серебром. Громоздко очень, но тем не менее в золото боялся вкладывать деньги. Кстати известную звезду баскетбола в США тоже убили во время покупки огромного количества серебряных монет для сохранения капитала. Думаю у людей осталась очень плохая память о том времени. Вот представьте - прошлый век- страна капиталистическая - люди имеют большие капиталы. И самое надежное - хранят их в золоте. И у них все конфискуют, то что заработано их дедами и прадедами. Это эквивалент на миллионы долларов. Вам это кажется справедливым ? Думаю тем, кого так дико ограбили было ужасно. Их оставили нищими.