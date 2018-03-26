Золотые заблуждения – 2: Сколько серебра должно стоить золото?
Небольшое добавление. В Новоторговом уставе середины 17-го века при Алексее Михайловиче оговаривалось соотношение серебра и золота 10 к 1. Во времена Елизаветы 1 рубль составлял 20,73 г серебра, а в 10-ти рублеыой монете - 16 гр. чистого золота (почти 13 к 1). Стандарт чеканки монеты от Екатерины II до Александра II - 18 гр. серебра в рубле и 12 в золотой десятке, т.е 15 к 1. В Европе в это время эталоном был французский франк - 0,29 гр. золота и 4,495 гр. серебра (15,5). Это соотношение было настолько стабильно, что Александр III даже специально девальвировал рубль, снизив содержание золота в десятке до 11,6 гр. (ровно 40 франков). Переход всего мира в 19-ом веке на золотой стандарт был продиктован чрезвычайно прозаической причиной - добыча серебра стала стремительно обгонять добычу золота, и уже к концу века соотношение ценностей достигало почти 40 к 1. Чтобы пресечь тезаврацию полноценной серебряной монеты, уже в царствование Александра II пришлось резко уменьшить содержание серебра в монетах 25/20/15/10 копеек - если проба рубля и полтинника была 900-ой (18 и 9 гр. серебра в монетах весом 20 и 10 гр.), то разменные монеты чеканились 48-ой (500-ой) пробой. В 24-ом, после хаоса Гражданской войны, большевики вновь начали чеканку монеты по стандартам Николая II, но все закончилось к концу 28-го, с началом индустриализации - полноценная монета НАВСЕГДА исчезла из обращения.
Море крови - обвал цены на ресурсы и акции азиатских компаний
Это означает, что США взяли курс на форсированную перезагрузку финсистемы и "обнуление" пирамиды ГКО. Если такое стратегическое решение принято, теперь им вклады иностранцев для поддержания ГКО не нужны - на следующем этапе будет включен печатный станок, он и покроет свежеотпечатанной макулатурой все неоплаченные счета, а пирамиду обнулит. Поэтому теперь можно смело накалять отношения и провоцировать даже основных кредиторов типа Китая.
В общем, в США все же выбрали путь кидалова кредиторов.
Прежний миропорядок рушится, это неизбежно, и задача США сейчас такова - обрушить его так, чтобы потери остальных были максимальными.
Волгарь С серебром одна беда: 1 кг золота - это слиток размером с шоколадку, эквивалент в серебре- это 81 килограмовых слитков т.е. крепкий ящик весом в 81 кг. Не набегаешься, однако. Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.
gleb написав: Наверное поэтому, колличество кладов серебряных монет на порядок превосходт количество кладов монет золотых. Не унесли и прикопали.
Если учесть что стоимость золота на порядок выше чем серебра, а тогдашнего "среднего класса" с серебром тоже на порядок было больше чем тогдашних "олигархов" с золотом - то даже без разницы в весе разница в количестве очевидна. Да и не исчислялись те клады в 99% килограммами и пудами - от нескольких грамм до нескольких сотен грамм они в основном. Это еще не пускаясь в особенности монетного обращения средневековой Европы, в которой из-за отсутствия месторождений золота и наличия месторождений серебра не только лишь все могли печатать хоть какие-то самые крошечные золотые монеты. Мало кто мог это делать. Поэтому золотых монет и прятать то было особо нечего
jabba Мне передали в качестве "клада" - 4 серебряные монеты, которые мой прадед дал бабушке в голодомор 37 года, "на сметану" , часть монет она потратила, но несколько сохранила как память. Семья была в 30 годы не богатая - прадед хранил сбережения в серебре. На сколько я из этого понял. Жил отдельно. Золотых монет у бабушки точно не было, как и золотых украшений. Золото было мало у кого в те времена наверное.
jabba написав:hxbbgafНа фьючерсную биржу не ходят за резанными брусками или бочками жижи или того хуже кукурузой - туда ходят за разницей. Вырастет ли золото в 10 раз или упадет в 10 раз какао - биржа поимеет свои комиссионные при любом раскладе.
Тогда это клоунада и детская игра в фантики и она скоро полностью перестанет влиять на цены реальных товаров.
Абвгд, вы ну очень слишком упрощаете. Биржевиков считают двигателем прогресса, и эта "клоунада" держится уже много веков - влияние на цены товара сохраняется. Я вам больше скажу. Биржевики формируют цены - иначе откуда взяться мировым ценам ? В этом их роль. Хотя может с появлением интернета что-то изменится со временем. Но все равно нужны люди, формирующие актуальную сегодня цену товара. Конечно на этом много пены, но тем не менее. Площадка нужна макроэкономическая и торг, что бы устанавливались цены.
Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.
kalinavalera1 Очень интересно было подробный материал почитать по теме. Спс за интересный обзор. Согласен только от части с вашим мнением. В основном согласен. Сталин перегнул палку, мы много тут о нем уже писали негатива, но пример брал со США - а это уже очень интересно. Ничего не знал об этом. По аналогии - у нас в 1991 стали строить капитализм по образцу СШа, и что вышло ?! То что вышло - точно не капитализм. Не создают у нас капиталы - предприятия промышленные и тп. У нас капиталы созданные ранее дерибанят. Все наоборот делают.
Справедливости ради - обзор американской конфискации золота написан - строго цитатами из закона,а обзор российского подражания этому процессу - написан уже - ХУДОЖЕСТВЕННО. Ссылки есть даже на Мастера и Маргариту. И это нужно понимать и делать выводы.
Часто то, что написано в законе и то что на практике - две огромные разницы. И это не только у нас. Доказательство - на долларе был написан эквивалент золота, который можно было (якобы) за него получить. Мало того, что не получили люди, но у них забрали даже то золото, что у них было свое.
В США - не факт , что там все было строго по закону. Думаю, что сбережений было больше у людей в США , чем в СССР. Там же создавали капиталы - капиталисты. Выходит, что сбережений и золота больше. Страна США на много богаче была, даже "пролетарии" ,почти каждый имел авто, для них авто типа как для нас мобильный телефон. Сравниваете с Фордом ? Тогда как для нас мобилка Нокиа. И то, что людям оставили около 30% стоимости дешевого телефона ?! Ведь США - страна большого капитала. По мне так в США провели конфискацию накоплений в принципе таким образом. Тут недавно разместили видео - как прохожие в США шарахаются от золотых монет, и охотно вместо золота берут фастфуд. Глядя на это - задумался. Интересно как наказывали в США не сдавших золото реально. Читал об одном инвесторе в США, реальный чел, уже в этом веке, который возил за собой грузовик серебра, его в конце убили, что бы завладеть этим серебром. Громоздко очень, но тем не менее в золото боялся вкладывать деньги. Кстати известную звезду баскетбола в США тоже убили во время покупки огромного количества серебряных монет для сохранения капитала. Думаю у людей осталась очень плохая память о том времени. Вот представьте - прошлый век- страна капиталистическая - люди имеют большие капиталы. И самое надежное - хранят их в золоте. И у них все конфискуют, то что заработано их дедами и прадедами. Это эквивалент на миллионы долларов. Вам это кажется справедливым ? Думаю тем, кого так дико ограбили было ужасно. Их оставили нищими.