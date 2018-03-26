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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1710171117121713 Додано: Пон 26 бер, 2018 20:34 Re: Горячие новости по драгоценным металлам art_kushnir_mcc написав: Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится

Движущая сила - эмитирующая доллары - это не государство США, а частные лица. А золотой запас - как раз наоборот - государственный вы тут приводите. Разницу ощутили? Есть мнение, что запас золотой государства - перекочевал в частные карманы этих " частных лиц эмитирующих доллары". Представьте - что вы сами печатаете доллары - сколько хотите. Вы станете держать сбережения в долларах , которых можете напечатать хоть вагон в любой момент? Выходит в чем держат свои сбережения эти частные лица ? Логично - в золоте . И эти частные лица имеют владения реальные во всем мире, а не только в США. Например - http://mignews.com.ua/biznes/5049142.html

А что они потеряют в случае если доллар обесценится ? Возможность эмитировать доллары ? И то не потеряют. Больше бумаги только будут тратить. Ну сколько веревочке не виться.... Любые деньги не вечны. Они станут эмитировать юани может быть ? Не шучу. Кром того - они скупили целые мировые отрасли промышленно-стратегические. Мы тут много писали об этих людях, которые имеют огромное "наследственное влияние" на макроэкономику и манипулируют ею. В любом случае не в их интересах поднимать цены на золото , ( и сырье ?). И в их интересах все это накапливать и управлять миром , раздавая людям взамен "фантики" , то есть бумажные деньги - фактически их долговые расписки. Владеть при этом реальными ценностями. Они любят все иметь в долг. Получается - что даром, если учесть что покупают металлургический комбинат, в кредит, а в итоге отдают напечатанные ими же бумажки и то по малу и долго . Если они не потеряют влияние - то будут цены на золото держать в низу. Тут не все так просто конечно, но если очень общо - то так. Движущая сила - эмитирующая доллары - это не государство США, а частные лица. А золотой запас - как раз наоборот - государственный вы тут приводите. Разницу ощутили? Есть мнение, что запас золотой государства - перекочевал в частные карманы этих " частных лиц эмитирующих доллары". Представьте - что вы сами печатаете доллары - сколько хотите. Вы станете держать сбережения в долларах , которых можете напечатать хоть вагон в любой момент? Выходит в чем держат свои сбережения эти частные лица ? Логично - в золоте . И эти частные лица имеют владения реальные во всем мире, а не только в США. Например -А что они потеряют в случае если доллар обесценится ? Возможность эмитировать доллары ? И то не потеряют. Больше бумаги только будут тратить. Ну сколько веревочке не виться.... Любые деньги не вечны. Они станут эмитировать юани может быть ? Не шучу. Кром того - они скупили целые мировые отрасли промышленно-стратегические. Мы тут много писали об этих людях, которые имеют огромное "наследственное влияние" на макроэкономику и манипулируют ею. В любом случае не в их интересах поднимать цены на золото , ( и сырье ?). И в их интересах все это накапливать и управлять миром , раздавая людям взамен "фантики" , то есть бумажные деньги - фактически их долговые расписки. Владеть при этом реальными ценностями. Они любят все иметь в долг. Получается - что даром, если учесть что покупают металлургический комбинат, в кредит, а в итоге отдают напечатанные ими же бумажки и то по малу и долго. Если они не потеряют влияние - то будут цены на золото держать в низу. Тут не все так просто конечно, но если очень общо - то так. kalinavalera1

Повідомлень: 4062 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11 Чукча2 Поставил вам плюсик потому, что очень интересно и именно в этом направлении нужно смотреть. Хотя в целом пока картину не вижу ясно, как автор видит и есть сомнения. Но это интересно и по сути в самую точку - и может иметь влияние. Уверенности что США "кидает" кредиторов пока нет. Судя по тому, что Китай торгует нефтью за юани - может это кредиторы сами себя "кидают" ? Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно. kalinavalera1

Повідомлень: 4062 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1710171117121713 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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