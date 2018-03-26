art_kushnir_mcc написав:Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится
Движущая сила - эмитирующая доллары - это не государство США, а частные лица. А золотой запас - как раз наоборот - государственный вы тут приводите. Разницу ощутили? Есть мнение, что запас золотой государства - перекочевал в частные карманы этих " частных лиц эмитирующих доллары". Представьте - что вы сами печатаете доллары - сколько хотите. Вы станете держать сбережения в долларах , которых можете напечатать хоть вагон в любой момент? Выходит в чем держат свои сбережения эти частные лица ? Логично - в золоте . И эти частные лица имеют владения реальные во всем мире, а не только в США. Например -
А что они потеряют в случае если доллар обесценится ? Возможность эмитировать доллары ? И то не потеряют. Больше бумаги только будут тратить. Ну сколько веревочке не виться.... Любые деньги не вечны. Они станут эмитировать юани может быть ? Не шучу. Кром того - они скупили целые мировые отрасли промышленно-стратегические. Мы тут много писали об этих людях, которые имеют огромное "наследственное влияние" на макроэкономику и манипулируют ею. В любом случае не в их интересах поднимать цены на золото , ( и сырье ?). И в их интересах все это накапливать и управлять миром , раздавая людям взамен "фантики" , то есть бумажные деньги - фактически их долговые расписки. Владеть при этом реальными ценностями. Они любят все иметь в долг. Получается - что даром, если учесть что покупают металлургический комбинат, в кредит, а в итоге отдают напечатанные ими же бумажки и то по малу и долго . Если они не потеряют влияние - то будут цены на золото держать в низу. Тут не все так просто конечно, но если очень общо - то так.