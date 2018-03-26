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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1710171117121713
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  art_kushnir_mcc написав:Ну минимум последние 10 лет на моей памяти все ждут дефолта США и крах доллара. Думаю, у них есть запасной план или следующий этап. Я сильно сомневаюсь, что движущие силы, научившиеся печатать бумагу, в один момент решат все потерять и не имеют плана на следующие годы. Вопрос, каким будет следующий этап? Лично я как бы не хотел верить в золото, но что-то не верится

Движущая сила - эмитирующая доллары - это не государство США, а частные лица. А золотой запас - как раз наоборот - государственный вы тут приводите. Разницу ощутили? Есть мнение, что запас золотой государства - перекочевал в частные карманы этих " частных лиц эмитирующих доллары". Представьте - что вы сами печатаете доллары - сколько хотите. Вы станете держать сбережения в долларах , которых можете напечатать хоть вагон в любой момент? Выходит в чем держат свои сбережения эти частные лица ? Логично - в золоте . И эти частные лица имеют владения реальные во всем мире, а не только в США. Например - http://mignews.com.ua/biznes/5049142.html
А что они потеряют в случае если доллар обесценится ? Возможность эмитировать доллары ? И то не потеряют. Больше бумаги только будут тратить. Ну сколько веревочке не виться.... Любые деньги не вечны. Они станут эмитировать юани может быть ? Не шучу. Кром того - они скупили целые мировые отрасли промышленно-стратегические. Мы тут много писали об этих людях, которые имеют огромное "наследственное влияние" на макроэкономику и манипулируют ею. В любом случае не в их интересах поднимать цены на золото , ( и сырье ?). И в их интересах все это накапливать и управлять миром , раздавая людям взамен "фантики" , то есть бумажные деньги - фактически их долговые расписки. Владеть при этом реальными ценностями. Они любят все иметь в долг. Получается - что даром, если учесть что покупают металлургический комбинат, в кредит, а в итоге отдают напечатанные ими же бумажки и то по малу и долго :mrgreen: . Если они не потеряют влияние - то будут цены на золото держать в низу. Тут не все так просто конечно, но если очень общо - то так.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11

Чукча2 Поставил вам плюсик потому, что очень интересно и именно в этом направлении нужно смотреть. Хотя в целом пока картину не вижу ясно, как автор видит и есть сомнения. Но это интересно и по сути в самую точку - и может иметь влияние. Уверенности что США "кидает" кредиторов пока нет. Судя по тому, что Китай торгует нефтью за юани - может это кредиторы сами себя "кидают" ? Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно.
kalinavalera1
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  #<1 ... 1710171117121713
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