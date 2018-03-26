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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11
Чукча2 Поставил вам плюсик потому, что очень интересно и именно в этом направлении нужно смотреть. Хотя в целом пока картину не вижу ясно, как автор видит и есть сомнения. Но это интересно и по сути в самую точку - и может иметь влияние. Уверенности что США "кидает" кредиторов пока нет. Судя по тому, что Китай торгует нефтью за юани - может это кредиторы сами себя "кидают" ? Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно.
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
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