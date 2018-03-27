Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08

мы друг друга не поняли. Я вас поблагодарил за интересный очень познавательный материал и я в основном верю написанному.Но сделал несколько замечаний, что давать информацию по США - цитируя закон США - а инфу по СССР из художественной литературы не корректно. Нужно сравнивать два закона - США и СССР. Мне нравится "Мастер и Маргарита", но справедливости ради - она написана человеком в состоянии наркотического бреда. Этот бред очень художественный осмысленный я бы сказал. Но точно не научный. Увы... Булгаков не был банальным наркоманом, он был гениальным наркоманом. Поэтому все это очень не научно.Историки служат правительству не только в России или СССР пришлось в этом убедиться наблюдая за нашими эмигрантами. Да и раньше - в детстве для общего развития , еще в 80 годах, я читал американский журнал регулярно, они писали почти под копирку то, что писали в СССР , но только наоборот. Еще показывали свою красивую жизнь, которой не было в СССР. Но и в США она была далеко не у всех. Сегодня знаю нашу молодежь с американским синдромом. Едут туда сейчас - где общество якобы "равных возможностей" - но на деле все не так. И молодежь впадает в жестокую фрустрацию. Сам я в США не был. Не тянет посмотреть. Много где был - в ЕС - но как турист. Понравилось. Я никогда не писал , что в Норвегии плохо. Сравнимо с нами - там идеальная жизнь.Инфа ваша очень интересная и была очень кстати. Тем не менее сделал выводы. Считаю что конфискация золота у населения придумана не в СССР , а в США и это уже о многом говорит, мне эта идея не представляется нормальной и адекватной. Какие-то отмазки - типа как вы пишете , что людям оставляли какую-то малую толику - типа 1 монеты, а остальное отнимали ? Мне это не кажется гуманным - не бывает гуманного грабежа.К сожалению у Сталина все было еще хуже - в это верю. Я очень негативно к нему отношусь, мы тут на ветке писали уже об этом. Сталина не застал. Застал Брежнева. Не так уж плоха была жизнь в этот период - как нас сейчас убеждают. Ничего ужасного не было. Многое было хорошо. Но далеко не идеал - конечно.Перечитал ваш пост. Вы меня пугаете ? Пролетариат придет к власти ?! Мы уже проходили, как кухарка правит государством. Кстати Гонтарева и Супрун тоже не "графини" и очень далеко не академики.От природы люди не равны. И лучше когда у власти - люди одаренные природой или Богом. В старые времена людей делили - на благородных ( таких были единицы) и смердов- чернь ( которых было сотни тысяч или миллионы). Смысл слова благородный - благо порождающий человек, а чернь - далеко не была чернокожими афроамериканцами, в названии имелось в виду " черное" состояние души и ума, а цвет кожи мог быть любой, часто белый. Лучше когда у власти умные люди "порождающие благо", а не черные душой, смердящие воры и их кухарки. Пролетарии - это прошлый век. Наступает роботизация, примитивную работу будут роботы делать, так что количество "пролетариев" будет сокращаться и стремиться к нулю ? Мне казалось что левые - это не пролетарии, а стремящиеся социальной справедливости люди ? Типа такого ? Не очень в курсе точно - что такое леваки, и в пролетариях тоже не особо знаток. Напугали.