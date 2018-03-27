RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1710171117121713
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11

Чукча2 Поставил вам плюсик потому, что очень интересно и именно в этом направлении нужно смотреть. Хотя в целом пока картину не вижу ясно, как автор видит и есть сомнения. Но это интересно и по сути в самую точку - и может иметь влияние. Уверенности что США "кидает" кредиторов пока нет. Судя по тому, что Китай торгует нефтью за юани - может это кредиторы сами себя "кидают" ? Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 07.05.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно.


Это к тем ребятам, из США...не я ж кидать собрался))
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 03.12.13
Подякував: 230 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:1 кг золота - это слиток размером с шоколадку,

большую такую шоколадку
я бы сказал
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11189
З нами з: 19.05.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 3078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Справедливости ради... Что-то мне подсказывает, если бы она сравнивала не в пользу США... то мыть бы ей ложки в придорожной забегаловке пришлось бы, а не быть преподом и получать высокую зарплату. .. В США - не факт , что там все было строго по закону. ...


чистое манипулирование...

может найдете отечественные описания выемки в СССР, ну хоть в 50е годы? ссылки нa 20e были в "Белой гвардии" к слову.

Просто вам так хочеться что-бы в СССР было круто и чистенько, a то что "историки" на службе у власти тока в СССР - России я просто молчу, то что тогда в СШA да и сейчас в западных странах ученые социальных наук поголовно леваки, и многие пишут "когда пролетариат прийдет к власти" в конце каждой статьи вы просто не знаете, и наверно не хотите знать... ладно, нафиг... в Норвегии все плохо,очень дорого, живите с этим ...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 24.07.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08

Kripo мы друг друга не поняли. Я вас поблагодарил за интересный очень познавательный материал и я в основном верю написанному.

Но сделал несколько замечаний, что давать информацию по США - цитируя закон США - а инфу по СССР из художественной литературы не корректно. Нужно сравнивать два закона - США и СССР. Мне нравится "Мастер и Маргарита", но справедливости ради - она написана человеком в состоянии наркотического бреда. Этот бред очень художественный осмысленный я бы сказал. Но точно не научный. Увы... Булгаков не был банальным наркоманом, он был гениальным наркоманом. Поэтому все это очень не научно.Историки служат правительству не только в России или СССР пришлось в этом убедиться наблюдая за нашими эмигрантами. Да и раньше - в детстве для общего развития , еще в 80 годах, я читал американский журнал регулярно, они писали почти под копирку то, что писали в СССР , но только наоборот. Еще показывали свою красивую жизнь, которой не было в СССР. Но и в США она была далеко не у всех. Сегодня знаю нашу молодежь с американским синдромом. Едут туда сейчас - где общество якобы "равных возможностей" - но на деле все не так. И молодежь впадает в жестокую фрустрацию. Сам я в США не был. Не тянет посмотреть. Много где был - в ЕС - но как турист. Понравилось. Я никогда не писал , что в Норвегии плохо. Сравнимо с нами - там идеальная жизнь.

Инфа ваша очень интересная и была очень кстати. Тем не менее сделал выводы. Считаю что конфискация золота у населения придумана не в СССР , а в США и это уже о многом говорит, мне эта идея не представляется нормальной и адекватной. Какие-то отмазки - типа как вы пишете , что людям оставляли какую-то малую толику - типа 1 монеты, а остальное отнимали ? Мне это не кажется гуманным - не бывает гуманного грабежа. :mrgreen: К сожалению у Сталина все было еще хуже - в это верю. Я очень негативно к нему отношусь, мы тут на ветке писали уже об этом. Сталина не застал. Застал Брежнева. Не так уж плоха была жизнь в этот период - как нас сейчас убеждают. Ничего ужасного не было. Многое было хорошо. Но далеко не идеал - конечно.

Перечитал ваш пост. Вы меня пугаете ? Пролетариат придет к власти ?! Мы уже проходили, как кухарка правит государством. Кстати Гонтарева и Супрун тоже не "графини" и очень далеко не академики. :mrgreen: От природы люди не равны. И лучше когда у власти - люди одаренные природой или Богом. В старые времена людей делили - на благородных ( таких были единицы) и смердов- чернь ( которых было сотни тысяч или миллионы). Смысл слова благородный - благо порождающий человек, а чернь - далеко не была чернокожими афроамериканцами, в названии имелось в виду " черное" состояние души и ума, а цвет кожи мог быть любой, часто белый. Лучше когда у власти умные люди "порождающие благо", а не черные душой, смердящие воры и их кухарки. Пролетарии - это прошлый век. Наступает роботизация, примитивную работу будут роботы делать, так что количество "пролетариев" будет сокращаться и стремиться к нулю ? Мне казалось что левые - это не пролетарии, а стремящиеся социальной справедливости люди ? Типа такого ? Не очень в курсе точно - что такое леваки, и в пролетариях тоже не особо знаток. Напугали. :shock:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 07.05.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08

  odessit2007 написав:
  gleb написав:1 кг золота - это слиток размером с шоколадку,

большую такую шоколадку
я бы сказал

Я бы не сказал что шоколадка объемом 51,8 кубических сантиметров является большой. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 18.12.08
Подякував: 270 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:14

чистая спекулятивная позиция по серебру является наиболее медвежьей за всю историю ведения статистики, т. е. как минимум с 2006 года.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/27/b ... rosta.html
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 18.12.08
Подякував: 270 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1710171117121713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.