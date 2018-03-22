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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11
Чукча2 Поставил вам плюсик потому, что очень интересно и именно в этом направлении нужно смотреть. Хотя в целом пока картину не вижу ясно, как автор видит и есть сомнения. Но это интересно и по сути в самую точку - и может иметь влияние. Уверенности что США "кидает" кредиторов пока нет. Судя по тому, что Китай торгует нефтью за юани - может это кредиторы сами себя "кидают" ? Если можете детальнее написать механизм "кидка" будет очень интересно.
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:32
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
чистое манипулирование...
может найдете отечественные описания выемки в СССР, ну хоть в 50е годы? ссылки нa 20e были в "Белой гвардии" к слову.
Просто вам так хочеться что-бы в СССР было круто и чистенько, a то что "историки" на службе у власти тока в СССР - России я просто молчу, то что тогда в СШA да и сейчас в западных странах ученые социальных наук поголовно леваки, и многие пишут "когда пролетариат прийдет к власти" в конце каждой статьи вы просто не знаете, и наверно не хотите знать... ладно, нафиг... в Норвегии все плохо,очень дорого, живите с этим ...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
Kripo мы друг друга не поняли. Я вас поблагодарил за интересный очень познавательный материал и я в основном верю написанному.
Но сделал несколько замечаний, что давать информацию по США - цитируя закон США - а инфу по СССР из художественной литературы не корректно. Нужно сравнивать два закона - США и СССР. Мне нравится "Мастер и Маргарита", но справедливости ради - она написана человеком в состоянии наркотического бреда. Этот бред очень художественный осмысленный я бы сказал. Но точно не научный. Увы... Булгаков не был банальным наркоманом, он был гениальным наркоманом. Поэтому все это очень не научно.Историки служат правительству не только в России или СССР пришлось в этом убедиться наблюдая за нашими эмигрантами. Да и раньше - в детстве для общего развития , еще в 80 годах, я читал американский журнал регулярно, они писали почти под копирку то, что писали в СССР , но только наоборот. Еще показывали свою красивую жизнь, которой не было в СССР. Но и в США она была далеко не у всех. Сегодня знаю нашу молодежь с американским синдромом. Едут туда сейчас - где общество якобы "равных возможностей" - но на деле все не так. И молодежь впадает в жестокую фрустрацию. Сам я в США не был. Не тянет посмотреть. Много где был - в ЕС - но как турист. Понравилось. Я никогда не писал , что в Норвегии плохо. Сравнимо с нами - там идеальная жизнь.
Инфа ваша очень интересная и была очень кстати. Тем не менее сделал выводы. Считаю что конфискация золота у населения придумана не в СССР , а в США и это уже о многом говорит, мне эта идея не представляется нормальной и адекватной. Какие-то отмазки - типа как вы пишете , что людям оставляли какую-то малую толику - типа 1 монеты, а остальное отнимали ? Мне это не кажется гуманным - не бывает гуманного грабежа. К сожалению у Сталина все было еще хуже - в это верю. Я очень негативно к нему отношусь, мы тут на ветке писали уже об этом. Сталина не застал. Застал Брежнева. Не так уж плоха была жизнь в этот период - как нас сейчас убеждают. Ничего ужасного не было. Многое было хорошо. Но далеко не идеал - конечно.
Перечитал ваш пост. Вы меня пугаете ? Пролетариат придет к власти ?! Мы уже проходили, как кухарка правит государством. Кстати Гонтарева и Супрун тоже не "графини" и очень далеко не академики. От природы люди не равны. И лучше когда у власти - люди одаренные природой или Богом. В старые времена людей делили - на благородных ( таких были единицы) и смердов- чернь ( которых было сотни тысяч или миллионы). Смысл слова благородный - благо порождающий человек, а чернь - далеко не была чернокожими афроамериканцами, в названии имелось в виду " черное" состояние души и ума, а цвет кожи мог быть любой, часто белый. Лучше когда у власти умные люди "порождающие благо", а не черные душой, смердящие воры и их кухарки. Пролетарии - это прошлый век. Наступает роботизация, примитивную работу будут роботы делать, так что количество "пролетариев" будет сокращаться и стремиться к нулю ? Мне казалось что левые - это не пролетарии, а стремящиеся социальной справедливости люди ? Типа такого ? Не очень в курсе точно - что такое леваки, и в пролетариях тоже не особо знаток. Напугали.
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:08
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:14
чистая спекулятивная позиция по серебру является наиболее медвежьей за всю историю ведения статистики, т. е. как минимум с 2006 года.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:54
Простите, а откуда Вы это взяли?
FEDERAL RESERVE statistical release
Release Date: Thursday, March 22, 2018
1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions
Millions of dollars
Gold stock 11,041
Это актив FR по курсу 71-го года - примерно 41 доллар!!! за унцию или почти 270 млн. унций, 360 млрд. долларов в современных ценах
Currency in circulation11 1,634,202
А это пассив - выпущенные в обращение бумажные доллары, в количестве триллион 634 миллиарда.
Как видите, и то и это принадлежит ОДНОМУ ЧАСТНОМУ БАНКУ, называемому FEDERAL RESERVE/
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46
Переведите ваш образ мыслей о чем вы пишете, не уловил смысл вашего возражения. И не понял за чем такая детализация ? Хотя интересная деталь. С чем вы не согласны ?
Хотите сказать что золотой запас США тоже принадлежит частному банку ? Странно , но сути не меняет. И почему тогда - это золото заявляют как золотой запас США ? Если это собственность частного банка ? одним частным банком может вполне владеть группа частных лиц. Но это уже нагромождение сущностей
Я хотел кратко суть написать. Почему сокращается золотой запас США. По статистике . Мое мнение , что при этом наполняются золотом частные карманы владельцев и управителей этим золотым запасом. Имхо, конечно. Но я пояснил - если люди могут напечатать долларов - хоть вагон в любой момент - какой смысл им копить их, наращивая свой капитал ?
Система управления золотым запасом СЩА и его структура - это интересно тоже. Читал , что многие штаты имеют свой золотой запас. То есть это золото не принадлежит ФРС. Писали что многие штаты хранят его в Форт Ноксе. Не знаю по какой графе учитывается это золото ? Статистика конечно наука интересная, но говорят не совсем достоверная ? Если можете конкретнее написать про золотой запас США - суть - как он формируется и тп, напишите, будет интересно.
Хозяева банка могут иметь кроме акций банка - частную собственность и золото в частной собственности. Это золото они не обязаны никому показывать. Тем более как золотой запас США, я об этом писал. И держат его возможно в Англии, Швейцарии и тп.
Напишите, если в курсе , детальнее суть - ка формируется золотой запас США, почему им владеют частные лица - частный банк, и например золото разных американских штатов как считают - тоже в золотой запас США ? Наверное есть много интересных подробностей ?
Я обычно стараюсь не нагромождать подробности не существенные, а извлечь кратко суть. Но если эти подробности меняют суть, то в них необходимо вникать и пересматривать суть. Вы хотите сказать , что ФРС отдаленно напоминает организацию "Ротшильды в СНГ" ? Возможно. Но очень отдаленно.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 28 бер, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:16
Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.
На каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE, т.е. БАНКНОТА Федерального резерва, сообщества ЧАСТНЫХ банков, управляемых государством (прибыль от деятельности которого принадлежит ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ). По статусу доллары США являются банкнотами, то есть фактически бессрочными векселями частного банка, а не кредитным билетами ЦБ, обязательства по которым несет национальное государство.
Соответственно и золотые резервы (примерно 8700 т), покрывающие наличные примерно на 1/5, а физические деньги в обращении (денежная база в 3,8 трлн)на 9,5%, являются активом, т.е. собственностью ЧАСТНОГО БАНКА.
Есть и еще одна немаловажная деталь - остается неясным, входит ли в эти резервы золото, принадлежащее другим организациям (государственным и частным) и находящимся в FR на хранении.
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