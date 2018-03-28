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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1711171217131714 Додано: Сер 28 бер, 2018 14:21 Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?

Давно покопался и писал, что очевидное сокращение золотого запаса Франции, Швейцарии, Бельгии - вскоре вело к росту цен на золото. А выброс золота на рынки этими странами - был средством удержать цены на золото в низу. Была с этой целью одна организация, она распалась - так как цены удержать не смогли, а золото продали. Но со временем организовали такого типа союз опять. Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?Давно покопался и писал, что очевидное сокращение золотого запаса Франции, Швейцарии, Бельгии - вскоре вело к росту цен на золото. А выброс золота на рынки этими странами - был средством удержать цены на золото в низу. Была с этой целью одна организация, она распалась - так как цены удержать не смогли, а золото продали. Но со временем организовали такого типа союз опять. Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте kalinavalera1

Повідомлень: 4071 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 15:25 Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?

В исторической перспективе к моменту создания ФРС в 1913-ом золото стоило 20,5 доллара за унцию, а золотой запас США составлял около 1500 т. В 33-ем Рузвельт девальвировал доллар на 75% (до 35-ти долларов за унцию) а золотой запас к 1945-му вырос до более 20 тыс. т., причем цена золота держалась неизменной до 71-го года. Сейчас оно стоит 1340 долларов за унцию. На долгосрок - тенденция налицо.

Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте

Тут любые краткосрочные предсказания бессмысленны. Замечу лишь, что золото тем дороже, чем дешевле доллар относительно других мировых валют, чем выше напряженность в мире, и наконец, и чем выше ставка ФРС. С этой точки зрения рынок золота, вероятно, в перспективе на 5 ближайших лет, находится сейчас в одной из нижних точек. Особенно с учетом того, что физического металла (в отличи от бумажного) на рынке ничтожно мало по сравнению со свободной ликвидностью. В исторической перспективе к моменту создания ФРС в 1913-ом золото стоило 20,5 доллара за унцию, а золотой запас США составлял около 1500 т. В 33-ем Рузвельт девальвировал доллар на 75% (до 35-ти долларов за унцию) а золотой запас к 1945-му вырос до более 20 тыс. т., причем цена золота держалась неизменной до 71-го года. Сейчас оно стоит 1340 долларов за унцию. На долгосрок - тенденция налицо.Тут любые краткосрочные предсказания бессмысленны. Замечу лишь, что золото тем дороже, чем дешевле доллар относительно других мировых валют, чем выше напряженность в мире, и наконец, и чем выше ставка ФРС. С этой точки зрения рынок золота, вероятно, в перспективе на 5 ближайших лет, находится сейчас в одной из нижних точек. Особенно с учетом того, что физического металла (в отличи от бумажного) на рынке ничтожно мало по сравнению со свободной ликвидностью. Волгарь Повідомлень: 4689 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 15:47 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Замечу лишь, что золото тем дороже, ...... чем выше ставка ФРС. Замечу лишь, что золото тем дороже, ...... чем выше ставка ФРС.

В целом вы конечно правы. Но вот рост ставки последнее время - год-два влияет на цену золота наоборот ? Я помню канун 2017 года - конец 2016. Речь шла о повышении ставки - как о результате подъема промышленности и выходе из кризиса - и ставку не подняли, а золото подросло немного. Позже ставку стали поднимать, но золото не росло аналогично. В долгосрочной перспективе у золота всегда восходящий тренд. Это да. А вот по ставкам ФРС как соотносится - по разному ? В целом вы конечно правы. Но вот рост ставки последнее время - год-два влияет на цену золота наоборот ? Я помню канун 2017 года - конец 2016. Речь шла о повышении ставки - как о результате подъема промышленности и выходе из кризиса - и ставку не подняли, а золото подросло немного. Позже ставку стали поднимать, но золото не росло аналогично. В долгосрочной перспективе у золота всегда восходящий тренд. Это да. А вот по ставкам ФРС как соотносится - по разному ? kalinavalera1

Повідомлень: 4071 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13 Волгарь написав: Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.

Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.

Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи.

Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.

Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...

И у китайцев с японцами тоже ума нет.

Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...

Тупые они. Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи.Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...И у китайцев с японцами тоже ума нет.Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...Тупые они. наблюдательный

Повідомлень: 2983 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:26 наблюдательный Да никто в мире не тупой, просто либо покупают на краткосрок либо потому, что нет выхода. На тех, не покупает, есть масса рычагов воздействия, вплоть до военной силы. art_kushnir_mcc

Повідомлень: 49 З нами з: 27.03.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:00 Так о чём тогда речь? Если доллар не деньги, то сидите в рублях, иенах, юанях и прочих гос. фантиках. Только вот рубль РФ, государственный и НАСТОЯЩИЙ, за последние 10 лет упал в 2 раза, по отношению к НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ и НЕНАСТОЯЩЕМУ баксу. Да и иена упала не хило....

Так что не нужно гнать эту дешевую пургу о ненастоящих американских деньгах... наблюдательный

Повідомлень: 2983 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1711171217131714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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