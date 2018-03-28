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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1711171217131714
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:21

Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?
Давно покопался и писал, что очевидное сокращение золотого запаса Франции, Швейцарии, Бельгии - вскоре вело к росту цен на золото. А выброс золота на рынки этими странами - был средством удержать цены на золото в низу. Была с этой целью одна организация, она распалась - так как цены удержать не смогли, а золото продали. Но со временем организовали такого типа союз опять. Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:25

Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?

В исторической перспективе к моменту создания ФРС в 1913-ом золото стоило 20,5 доллара за унцию, а золотой запас США составлял около 1500 т. В 33-ем Рузвельт девальвировал доллар на 75% (до 35-ти долларов за унцию) а золотой запас к 1945-му вырос до более 20 тыс. т., причем цена золота держалась неизменной до 71-го года. Сейчас оно стоит 1340 долларов за унцию. На долгосрок - тенденция налицо.
Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте

Тут любые краткосрочные предсказания бессмысленны. Замечу лишь, что золото тем дороже, чем дешевле доллар относительно других мировых валют, чем выше напряженность в мире, и наконец, и чем выше ставка ФРС. С этой точки зрения рынок золота, вероятно, в перспективе на 5 ближайших лет, находится сейчас в одной из нижних точек. Особенно с учетом того, что физического металла (в отличи от бумажного) на рынке ничтожно мало по сравнению со свободной ликвидностью.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Замечу лишь, что золото тем дороже, ...... чем выше ставка ФРС.

В целом вы конечно правы. Но вот рост ставки последнее время - год-два влияет на цену золота наоборот ? Я помню канун 2017 года - конец 2016. Речь шла о повышении ставки - как о результате подъема промышленности и выходе из кризиса - и ставку не подняли, а золото подросло немного. Позже ставку стали поднимать, но золото не росло аналогично. В долгосрочной перспективе у золота всегда восходящий тренд. Это да. А вот по ставкам ФРС как соотносится - по разному ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

  Волгарь написав:Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.

Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи. :D
Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.
Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...
И у китайцев с японцами тоже ума нет.
Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...
Тупые они.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:26

наблюдательный Да никто в мире не тупой, просто либо покупают на краткосрок либо потому, что нет выхода. На тех, не покупает, есть масса рычагов воздействия, вплоть до военной силы.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:00

Так о чём тогда речь? Если доллар не деньги, то сидите в рублях, иенах, юанях и прочих гос. фантиках. Только вот рубль РФ, государственный и НАСТОЯЩИЙ, за последние 10 лет упал в 2 раза, по отношению к НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ и НЕНАСТОЯЩЕМУ баксу. Да и иена упала не хило....
Так что не нужно гнать эту дешевую пургу о ненастоящих американских деньгах...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:53

наблюдательный Он не пишет что доллар не существует, он пишет что эти деньги эмитирует не государство США. В 90 годы был такой мелкий развод лохов - сосед у вас одалживает деньги, а когда нужно отдавать говорит " я для Пети одалживал - вам Петя отдаст", а Петя - другой сосед , который отмораживается и говорит, так я же у вас не брал. Так и тут. :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:56

  art_kushnir_mcc написав:наблюдательный Да никто в мире не тупой, просто либо покупают на краткосрок либо потому, что нет выхода. На тех, не покупает, есть масса рычагов воздействия, вплоть до военной силы.

Хотя за долларом стоит не ЦБ США, за ним стоит могущественная сила. Конечно система так устроена - что в случае дефолта - концов не найдешь. Но и свалить его не так легко. Разве что сами хозяева захотят теперь эмитировать юани :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:11

  наблюдательный написав:Так о чём тогда речь? Если доллар не деньги, то сидите в рублях, иенах, юанях и прочих гос. фантиках. Только вот рубль РФ, государственный и НАСТОЯЩИЙ, за последние 10 лет упал в 2 раза, по отношению к НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ и НЕНАСТОЯЩЕМУ баксу. Да и иена упала не хило....
Так что не нужно гнать эту дешевую пургу о ненастоящих американских деньгах...

Пока что лучше доллара на данный момент бумажных денег нет.

Все это уже знают. Новый человек спросил на что смотреть - что предвещает рост золота. Мы об этом, а не о долларе.
kalinavalera1
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