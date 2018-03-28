Додано: Сер 28 бер, 2018 15:25

Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?

Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте

В исторической перспективе к моменту создания ФРС в 1913-ом золото стоило 20,5 доллара за унцию, а золотой запас США составлял около 1500 т. В 33-ем Рузвельт девальвировал доллар на 75% (до 35-ти долларов за унцию) а золотой запас к 1945-му вырос до более 20 тыс. т., причем цена золота держалась неизменной до 71-го года. Сейчас оно стоит 1340 долларов за унцию. На долгосрок - тенденция налицо.Тут любые краткосрочные предсказания бессмысленны. Замечу лишь, что золото тем дороже, чем дешевле доллар относительно других мировых валют, чем выше напряженность в мире, и наконец, и чем выше ставка ФРС. С этой точки зрения рынок золота, вероятно, в перспективе на 5 ближайших лет, находится сейчас в одной из нижних точек. Особенно с учетом того, что физического металла (в отличи от бумажного) на рынке ничтожно мало по сравнению со свободной ликвидностью.