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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:21
Волгарь
Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?
Давно покопался и писал, что очевидное сокращение золотого запаса Франции, Швейцарии, Бельгии - вскоре вело к росту цен на золото. А выброс золота на рынки этими странами - был средством удержать цены на золото в низу. Была с этой целью одна организация, она распалась - так как цены удержать не смогли, а золото продали. Но со временем организовали такого типа союз опять. Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте
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kalinavalera1
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:25
Волгарь Понятно. Даже золото США - не является национальной собственностью США. Но вы допускаете , об этом шла речь, что так называемый золотой запас США - растет он или сокращается не есть показатель перспективных цен на золото ?
В исторической перспективе к моменту создания ФРС в 1913-ом золото стоило 20,5 доллара за унцию, а золотой запас США составлял около 1500 т. В 33-ем Рузвельт девальвировал доллар на 75% (до 35-ти долларов за унцию) а золотой запас к 1945-му вырос до более 20 тыс. т., причем цена золота держалась неизменной до 71-го года. Сейчас оно стоит 1340 долларов за унцию. На долгосрок - тенденция налицо.
Человек спрашивал с конкретной целью - на что смотреть - в плане предвестника изменения цен на золото. Я считаю , то золотой запас США показатель ни о чем. Нужно смотреть на совокупность разных показателей вместе. И этот показатель на 20 месте
Тут любые краткосрочные предсказания бессмысленны. Замечу лишь, что золото тем дороже, чем дешевле доллар относительно других мировых валют, чем выше напряженность в мире, и наконец, и чем выше ставка ФРС. С этой точки зрения рынок золота, вероятно, в перспективе на 5 ближайших лет, находится сейчас в одной из нижних точек. Особенно с учетом того, что физического металла (в отличи от бумажного) на рынке ничтожно мало по сравнению со свободной ликвидностью.
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Волгарь
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:47
Волгарь написав:
Замечу лишь, что золото тем дороже, ...... чем выше ставка ФРС.
В целом вы конечно правы. Но вот рост ставки последнее время - год-два влияет на цену золота наоборот ? Я помню канун 2017 года - конец 2016. Речь шла о повышении ставки - как о результате подъема промышленности и выходе из кризиса - и ставку не подняли, а золото подросло немного. Позже ставку стали поднимать, но золото не росло аналогично. В долгосрочной перспективе у золота всегда восходящий тренд. Это да. А вот по ставкам ФРС как соотносится - по разному ?
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kalinavalera1
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13
Волгарь написав:
Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.
Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи.
Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.
Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...
И у китайцев с японцами тоже ума нет.
Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...
Тупые они.
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наблюдательный
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:26
наблюдательный Да никто в мире не тупой, просто либо покупают на краткосрок либо потому, что нет выхода. На тех, не покупает, есть масса рычагов воздействия, вплоть до военной силы.
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art_kushnir_mcc
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:00
Так о чём тогда речь? Если доллар не деньги, то сидите в рублях, иенах, юанях и прочих гос. фантиках. Только вот рубль РФ, государственный и НАСТОЯЩИЙ, за последние 10 лет упал в 2 раза, по отношению к НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ и НЕНАСТОЯЩЕМУ баксу. Да и иена упала не хило....
Так что не нужно гнать эту дешевую пургу о ненастоящих американских деньгах...
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наблюдательный
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Додано: Сер 28 бер, 2018 19:11
наблюдательный написав:
Так о чём тогда речь? Если доллар не деньги, то сидите в рублях, иенах, юанях и прочих гос. фантиках. Только вот рубль РФ, государственный и НАСТОЯЩИЙ, за последние 10 лет упал в 2 раза, по отношению к НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ и НЕНАСТОЯЩЕМУ баксу. Да и иена упала не хило....
Так что не нужно гнать эту дешевую пургу о ненастоящих американских деньгах...
Пока что лучше доллара на данный момент бумажных денег нет.
Все это уже знают. Новый человек спросил на что смотреть - что предвещает рост золота. Мы об этом, а не о долларе.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:46
kalinavalera1 написав:наблюдательный
Он не пишет что доллар не существует, он пишет что эти деньги эмитирует не государство США. В 90 годы был такой мелкий развод лохов - сосед у вас одалживает деньги, а когда нужно отдавать говорит " я для Пети одалживал - вам Петя отдаст", а Петя - другой сосед , который отмораживается и говорит, так я же у вас не брал. Так и тут.
Объясняю на пальцах, дабы закрыть эту базарную тему.
В США есть такая частная компания под названием "Lockheed Corporation", которая производит супер современные истребители-невидимки 5-го поколения F-35, баллистические ракеты для атомных подводных лодок, космическое оборудование и т.п.
Повторяю, компания - не государственная.
Когда истребители стоят в сборочном цехе, они ещё есть собственность компании. Как только их передадут Пентагону, они станут собственностью государства.
Вот так и с долларами. Только их изготавливают не под заказ Пентагона, а под заказ ФРС. И изготавливают их в строго определённом количестве, как это делают все монетные дворы. Иначе электрический стул или пожизненное заключение за подрыв экономики страны. Поэтому все эти бабские разговоры и пропогандистские вбросы о каких-то частных лавочках, печатающих баксы в немеряных количествах рассчитаны только на одно. Не покупайте доллары, сидите в нац.валютах и будет вам счастье. А потом эти нац. валюты быстренько обесценят, и будет вам счастье вдвойне или втройне...
Любая валюта девальвирует. Так было и будет всегда. И важно не то, кто и как эту валюту печатает, а кто этот процесс контролирует и кто эту музыку заказывает. А заказчики сидят на Капитолийском холме, в Когрессе США, который и утверждает бюджет страны. Но это уже отдельная тема.
Поэтому писать такую чушь о деньгах самого мощного государства, на которых что-то там написано, и которыми пользуется весь мир, могут или явно непонимающие люди, или писатели с определённым умыслом.
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наблюдательный
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