наблюдательный Никто не агитирует за другие валюты. Никто не агитирует даже вкладываться в золото. Никакого базара, у нас все культурненько. Просто пытаемся верно акценты расставить, что бы яснее видеть.
Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю. Исходя из косвенных фактов, я вообще предполагаю что открытие Америки - финансировали в том числе предки Ротшильдов. И королевские дворы, и возможно еще кое-кто - все эти мореплавания начиная с постройки кораблей и их экипировки. Поэтому и частные деньги - доллары- предполагаю вполне.
Исторически - первые доллары выпущены были не как государственные деньги США, а именно как частные, гарантированные английскими и голландскими серебряными монетами, войну они финансировали кажется севера с югом. Монеты серебряные отправить воякам не могли, боялись что противоположная сторона их отобьет, да и не было их на тот момент. вот и придумали зеленые бумажки. Это исторический факт.
Не уверен что я прав в целом. Но по совокупности фактов по вашему не срастается в логическую схему, не складывается. А по моему складывается.
Смешно быть роялистом больше чем сам король. Помню как написал на ветке именно Привата в воскресенье, что банк национализировали и завтра, в понедельник будет он народным, так меня чуть ли не забанили, оплевали , обсмеяли , и буквально через несколько часов так и вышло. Инфа-то у меня была из новостей "правильного" канала. Так и тут что-то не срастается. Давайте определимся с теорией, кому принадлежит ФРС ? Или как верно вопрос поставить. При этом не советуем никому что и куда вкладывать , заранее признаем что сегодня доллар самая универсальная и ходовая мировая денежка.
Кстати " заказчики сидят на Капитолийском холме, в Когрессе США, который и утверждает бюджет страны" , но есть и другое мнение - что даже тех, кто сидит на Капитолийском холме - финансируют пять таки этим частной фирмой , которая печатает ден.знаки. Но это чисто по черному. А вот эмитируют деньги они - предполагаю вполне по белому. Вспомните монархии. Ведь короли и цари выпускали свои частные деньги. Но короли и цари были на виду и с них народ иногда спрашивал. А вот в США схема несколько завуалированная, но не слишком.