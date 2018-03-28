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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1712171317141715 Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58 наблюдательный Никто не агитирует за другие валюты. Никто не агитирует даже вкладываться в золото. Никакого базара, у нас все культурненько. Просто пытаемся верно акценты расставить, что бы яснее видеть.



Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю. Исходя из косвенных фактов, я вообще предполагаю что открытие Америки - финансировали в том числе предки Ротшильдов. И королевские дворы, и возможно еще кое-кто - все эти мореплавания начиная с постройки кораблей и их экипировки. Поэтому и частные деньги - доллары- предполагаю вполне.

Исторически - первые доллары выпущены были не как государственные деньги США, а именно как частные, гарантированные английскими и голландскими серебряными монетами, войну они финансировали кажется севера с югом. Монеты серебряные отправить воякам не могли, боялись что противоположная сторона их отобьет, да и не было их на тот момент. вот и придумали зеленые бумажки. Это исторический факт.



Не уверен что я прав в целом. Но по совокупности фактов по вашему не срастается в логическую схему, не складывается. А по моему складывается.

Смешно быть роялистом больше чем сам король. Помню как написал на ветке именно Привата в воскресенье, что банк национализировали и завтра, в понедельник будет он народным, так меня чуть ли не забанили, оплевали , обсмеяли , и буквально через несколько часов так и вышло. Инфа-то у меня была из новостей "правильного" канала. Так и тут что-то не срастается. Давайте определимся с теорией, кому принадлежит ФРС ? Или как верно вопрос поставить. При этом не советуем никому что и куда вкладывать , заранее признаем что сегодня доллар самая универсальная и ходовая мировая денежка.

Кстати " заказчики сидят на Капитолийском холме, в Когрессе США, который и утверждает бюджет страны" , но есть и другое мнение - что даже тех, кто сидит на Капитолийском холме - финансируют пять таки этим частной фирмой , которая печатает ден.знаки. Но это чисто по черному. А вот эмитируют деньги они - предполагаю вполне по белому. Вспомните монархии. Ведь короли и цари выпускали свои частные деньги. Но короли и цари были на виду и с них народ иногда спрашивал. А вот в США схема несколько завуалированная, но не слишком. Никто не агитирует за другие валюты. Никто не агитирует даже вкладываться в золото. Никакого базара, у нас все культурненько. Просто пытаемся верно акценты расставить, что бы яснее видеть.Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю. Исходя из косвенных фактов, я вообще предполагаю что открытие Америки - финансировали в том числе предки Ротшильдов. И королевские дворы, и возможно еще кое-кто - все эти мореплавания начиная с постройки кораблей и их экипировки. Поэтому и частные деньги - доллары- предполагаю вполне.Исторически - первые доллары выпущены были не как государственные деньги США, а именно как частные, гарантированные английскими и голландскими серебряными монетами, войну они финансировали кажется севера с югом. Монеты серебряные отправить воякам не могли, боялись что противоположная сторона их отобьет, да и не было их на тот момент. вот и придумали зеленые бумажки. Это исторический факт.Не уверен что я прав в целом. Но по совокупности фактов по вашему не срастается в логическую схему, не складывается. А по моему складывается.Смешно быть роялистом больше чем сам король. Помню как написал на ветке именно Привата в воскресенье, что банк национализировали и завтра, в понедельник будет он народным, так меня чуть ли не забанили, оплевали, обсмеяли, и буквально через несколько часов так и вышло. Инфа-то у меня была из новостей "правильного" канала. Так и тут что-то не срастается. Давайте определимся с теорией, кому принадлежит ФРС ? Или как верно вопрос поставить. При этом не советуем никому что и куда вкладывать , заранее признаем что сегодня доллар самая универсальная и ходовая мировая денежка.Кстати " заказчики сидят на Капитолийском холме, в Когрессе США, который и утверждает бюджет страны" , но есть и другое мнение - что даже тех, кто сидит на Капитолийском холме - финансируют пять таки этим частной фирмой , которая печатает ден.знаки. Но это чисто по черному. А вот эмитируют деньги они - предполагаю вполне по белому. Вспомните монархии. Ведь короли и цари выпускали свои частные деньги. Но короли и цари были на виду и с них народ иногда спрашивал. А вот в США схема несколько завуалированная, но не слишком. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 28 бер, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4081 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 21:24 kalinavalera1 написав: Извините - не верю.

Извините - не верю.

Так никто и не настаивает...

Каждый мыслит в меру своей просвещённости. Так никто и не настаивает...Каждый мыслит в меру своей просвещённости. наблюдательный

Повідомлень: 2986 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 21:31 наблюдательный Было бы интересно ваши конкретные возражения, но в целом интересное мнение высказали. Я за свое не могу поручиться. Это кое где факты, а кое где- допуски и логические цепочки. Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный. Очень простой. Оружие - это да сложно, это типа как ракеты космические строить, запросто не склепать. А деньги печатать - процесс элементарный, тут абы владеть формой и станком. Ну и странное совпадение, что доверенные лица , кому доверен этот станок для печатания денег - потомки и наследники тех, кто финансировал заселение нового материка Америки, войну севера и юга кажется? Пусть через королей - но ведь своими деньгами ? Было бы интересно ваши конкретные возражения, но в целом интересное мнение высказали. Я за свое не могу поручиться. Это кое где факты, а кое где- допуски и логические цепочки. Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный. Очень простой. Оружие - это да сложно, это типа как ракеты космические строить, запросто не склепать. А деньги печатать - процесс элементарный, тут абы владеть формой и станком.Ну и странное совпадение, что доверенные лица , кому доверен этот станок для печатания денег - потомки и наследники тех, кто финансировал заселение нового материка Америки, войну севера и юга кажется? Пусть через королей - но ведь своими деньгами ? kalinavalera1

Повідомлень: 4081 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 22:03 kalinavalera1 написав: Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный. Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный.



Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?

А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные? Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные? наблюдательный

Повідомлень: 2986 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 12:11 jabba написав: odessit2007 написав: gleb написав: 1 кг золота - это слиток размером с шоколадку, 1 кг золота - это слиток размером с шоколадку,

большую такую шоколадку

я бы сказал большую такую шоколадкуя бы сказал

Я бы не сказал что шоколадка объемом 51,8 кубических сантиметров является большой. Я бы не сказал что шоколадка объемом 51,8 кубических сантиметров является большой.

килограммами не ворочу

ставить рядышком по 100гр - ставил

нехилая такая плитка получалась

может то жадность килограммами не ворочуставить рядышком по 100гр - ставилнехилая такая плитка получаласьможет то жадность Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11191 З нами з: 19.05.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 3080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 12:28 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный. Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный.



Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?

А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные? Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные?



Потому что золота мало, и его нельзя как денег напечатать сколько угодно. вы меня натолкнули на гениальную идею про США. Без нее у меня с ними никак не складывалось мнение законченное - цельное.

Вернусь к вашей аналогии про заказ Пентагона на партию оружия. Как раз пример точно подтверждает мое мнение. Допустим мне Пентагон заказал партию оружия. Это значит что я имею оружейный завод, и изготавливаю оружие дО ЗАКАЗА. То есть - я могу сделать оружия партию на продажу - не только для Пентагона. И уже делал. В том числе и вагон оружия для себя - если захочу - сделаю. Это образный пример, оружия не изготавливаю конечно. Потому что золота мало, и его нельзя как денег напечатать сколько угодно. вы меня натолкнули на гениальную идею про США. Без нее у меня с ними никак не складывалось мнение законченное - цельное.Вернусь к вашей аналогии про заказ Пентагона на партию оружия. Как раз пример точно подтверждает мое мнение. Допустим мне Пентагон заказал партию оружия. Это значит что я имею оружейный завод, и изготавливаю оружие дО ЗАКАЗА. То есть - я могу сделать оружия партию на продажу - не только для Пентагона. И уже делал. В том числе и вагон оружия для себя - если захочу - сделаю. Это образный пример, оружия не изготавливаю конечно. kalinavalera1

Повідомлень: 4081 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 12:35

Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.

Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...

И у китайцев с японцами тоже ума нет.

Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...

Тупые они. Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи.Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...И у китайцев с японцами тоже ума нет.Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...Тупые они.

Извините, но то, что Вы написали - просто глупость. Я ведь нигде не писал, что доллары не существуют. Я всего лишь отметил, что по своему статусу доллар - НЕ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (как фунт/йена/юань/рупия или рубль), обеспечиваемый активами государства, а БАНКНОТА, т.е. бессрочный и безотзывный вексель частного банка. А 100 млрд. ЦБ РФ (как и по триллиону Народный банк КНР и ЦБ Японии) вложили в казначейские облигации США, эмитированные ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ США, т.е. финансовым обязательством, по которым отвечают США своими активами. И ближайшие лет 7 они будут приносить их держателям неплохую доходность - сейчас почти 3% годовых, потом, видимо, 4-5% годовых.

А вот дальше вопрос - нужно будет вовремя успеть убежать из под обломков падающей пирамиды. Пока рынок способен абсорбировать 10+- триллионов долларов в год новых обязательств, которые ежегодно выпускает американское казначейство для покрытия старых и дефицита бюджета. Способен ли он будет впитать 15-20 ежегодных триллионов к середине следующего десятилетия - большой вопрос. Извините, но то, что Вы написали - просто глупость. Я ведь нигде не писал, что доллары не существуют. Я всего лишь отметил, что по своему статусу доллар - НЕ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (как фунт/йена/юань/рупия или рубль), обеспечиваемый активами государства, а БАНКНОТА, т.е. бессрочный и безотзывный вексель частного банка. А 100 млрд. ЦБ РФ (как и по триллиону Народный банк КНР и ЦБ Японии) вложили в казначейские облигации США, эмитированные ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ США, т.е. финансовым обязательством, по которым отвечают США своими активами. И ближайшие лет 7 они будут приносить их держателям неплохую доходность - сейчас почти 3% годовых, потом, видимо, 4-5% годовых.А вот дальше вопрос - нужно будет вовремя успеть убежать из под обломков падающей пирамиды. Пока рынок способен абсорбировать 10+- триллионов долларов в год новых обязательств, которые ежегодно выпускает американское казначейство для покрытия старых и дефицита бюджета. Способен ли он будет впитать 15-20 ежегодных триллионов к середине следующего десятилетия - большой вопрос. Волгарь Повідомлень: 4691 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1712171317141715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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