|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58
наблюдательный
Никто не агитирует за другие валюты. Никто не агитирует даже вкладываться в золото. Никакого базара, у нас все культурненько. Просто пытаемся верно акценты расставить, что бы яснее видеть.
Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю. Исходя из косвенных фактов, я вообще предполагаю что открытие Америки - финансировали в том числе предки Ротшильдов. И королевские дворы, и возможно еще кое-кто - все эти мореплавания начиная с постройки кораблей и их экипировки. Поэтому и частные деньги - доллары- предполагаю вполне.
Исторически - первые доллары выпущены были не как государственные деньги США, а именно как частные, гарантированные английскими и голландскими серебряными монетами, войну они финансировали кажется севера с югом. Монеты серебряные отправить воякам не могли, боялись что противоположная сторона их отобьет, да и не было их на тот момент. вот и придумали зеленые бумажки. Это исторический факт.
Не уверен что я прав в целом. Но по совокупности фактов по вашему не срастается в логическую схему, не складывается. А по моему складывается.
Смешно быть роялистом больше чем сам король. Помню как написал на ветке именно Привата в воскресенье, что банк национализировали и завтра, в понедельник будет он народным, так меня чуть ли не забанили, оплевали
, обсмеяли
, и буквально через несколько часов так и вышло. Инфа-то у меня была из новостей "правильного" канала. Так и тут что-то не срастается. Давайте определимся с теорией, кому принадлежит ФРС ? Или как верно вопрос поставить. При этом не советуем никому что и куда вкладывать , заранее признаем что сегодня доллар самая универсальная и ходовая мировая денежка.
Кстати " заказчики сидят на Капитолийском холме, в Когрессе США, который и утверждает бюджет страны" , но есть и другое мнение - что даже тех, кто сидит на Капитолийском холме - финансируют пять таки этим частной фирмой , которая печатает ден.знаки. Но это чисто по черному. А вот эмитируют деньги они - предполагаю вполне по белому. Вспомните монархии. Ведь короли и цари выпускали свои частные деньги. Но короли и цари были на виду и с них народ иногда спрашивал. А вот в США схема несколько завуалированная, но не слишком.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Сер 28 бер, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:24
kalinavalera1 написав:
Извините - не верю.
Так никто и не настаивает...
Каждый мыслит в меру своей просвещённости.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 2986
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:31
наблюдательный
Было бы интересно ваши конкретные возражения, но в целом интересное мнение высказали. Я за свое не могу поручиться. Это кое где факты, а кое где- допуски и логические цепочки. Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный. Очень простой. Оружие - это да сложно, это типа как ракеты космические строить, запросто не склепать. А деньги печатать - процесс элементарный, тут абы владеть формой и станком.
Ну и странное совпадение, что доверенные лица , кому доверен этот станок для печатания денег - потомки и наследники тех, кто финансировал заселение нового материка Америки, войну севера и юга кажется? Пусть через королей - но ведь своими деньгами ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 22:03
kalinavalera1 написав:
Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный.
Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?
А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные?
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 2986
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:11
jabba написав: odessit2007 написав: gleb написав:
1 кг золота - это слиток размером с шоколадку,
большую такую шоколадку
я бы сказал
Я бы не сказал что шоколадка объемом 51,8 кубических сантиметров является большой.
килограммами не ворочу
ставить рядышком по 100гр - ставил
нехилая такая плитка получалась
может то жадность
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11191
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 3080 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:28
наблюдательный написав: kalinavalera1 написав:
Ну нет смысла доверять государству США - свои гранки, форму и печатный станок - каким-то частным лицам, и даже не под личную их ответственность, а какому-то частному банку, сам процесс ведь не сложный.
Тогда объясните мне разницу между, например, украинской банкнотной фабрикой и американской?
А заодно подумайте, почему во многих странах золотые рудники и прииски уже давно не государственные?
Потому что золота мало, и его нельзя как денег напечатать сколько угодно. Добыча - это не пришел и накопал как буряков. Можно неделю мыть или копать в правильном месте - и ничего не нарыть или не намыть. А труд каторжный, часто с риском для жизни. На который мало кто согласится. Кроме того - нужно оплачивать начальный процесс - начиная с геологоразведки и поиска золотой жилы. А это большие риски потерять деньги в пустую и ничего не найти. Потом вложить деньги в строительство предприятия. Государству рентабельно и выгоднее платить тупо принимая золотой песок или породу по выгодному курсу.
И на золото есть установленная цена. То есть если человек украдет самородок то везде получит одни и те же деньги. Приблизительно. Вы меня натолкнули на гениальную идею про США. Без нее у меня с ними никак не складывалось мнение законченное - цельное.
Вернусь к вашей аналогии про заказ Пентагона на партию оружия. Как раз ваш пример точно подтверждает мое мнение. Допустим мне Пентагон заказал партию оружия. Это значит что я имею оружейный завод, и изготавливал уже оружие дО ЗАКАЗА. Не случайному же челу с улицы они заказ делают? То есть - я могу сделать оружия партию на продажу - не только для Пентагона. И уже делал. В том числе и вагон оружия для себя - если захочу - сделаю. Ну а с деньгами все еще на много проще. Иметь матрицу и можно печатать сколько хочешь. С оружием - тут сложно - высокие технологии , нужно обновлять постоянно, очень сложный процесс. Но печатать деньги - это процесс примитивный - поэтому нет таких пояснений - почему их печатает не государство. Это образный пример, оружия я не изготавливаю конечно.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 29 бер, 2018 12:42, всього редагувалось 2 разів.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:35
Короче говоря, в Правительстве и ЦБ РФ сидят одни дармоеды и лохи.
Народное достояние в виде нефти и газа променяли на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ доллары.
Уже почти 100 ярдов профукали. Какая печаль...
И у китайцев с японцами тоже ума нет.
Ну не учили они английский язык чтобы прочитать надпись на американских банкнотах...
Тупые они.
Извините, но то, что Вы написали - просто глупость. Я ведь нигде не писал, что доллары не существуют. Я всего лишь отметил, что по своему статусу доллар - НЕ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ (как фунт/йена/юань/рупия или рубль), обеспечиваемый активами государства, а БАНКНОТА, т.е. бессрочный и безотзывный вексель частного банка. А 100 млрд. ЦБ РФ (как и по триллиону Народный банк КНР и ЦБ Японии) вложили в казначейские облигации США, эмитированные ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ США, т.е. финансовым обязательством, по которым отвечают США своими активами. И ближайшие лет 7 они будут приносить их держателям неплохую доходность - сейчас почти 3% годовых, потом, видимо, 4-5% годовых.
А вот дальше вопрос - нужно будет вовремя успеть убежать из под обломков падающей пирамиды. Пока рынок способен абсорбировать 10+- триллионов долларов в год новых обязательств, которые ежегодно выпускает американское казначейство для покрытия старых и дефицита бюджета. Способен ли он будет впитать 15-20 ежегодных триллионов к середине следующего десятилетия - большой вопрос.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 4692
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:09
наблюдательный написав: kalinavalera1 написав:
Извините - не верю.
Так никто и не настаивает...
Каждый мыслит в меру своей просвещённости.
Волгарь дал точные формулировки - что такое кредитный билет и что такое банкнота. Если банкноты обеспечены имуществом банка, а не государства США, то государство не может заказать партию банкнот
, как картинок. Я не имею финансового образования - и поэтому доверяю , особенно постоянным форумчанам. Огорчили. Обманули, как ребенка. Не нужно придумывать, что мы тут хотим свалить доллар. И поэтому писать всякую ложную пропаганду. Мы не планируем и не сможем никак повредить доллару. У него есть широкие возможности самому повредить себе, как и очень могущественная поддержка. Давайте писать серьезно и не давать не компетентной инфы. А я вам поверил - что доллары - это кредитные билеты, которые печатают в частной "типографии" какие-то "наборщики" за скромное вознаграждение
. Конечно понимал, что что-то не то....Аргументов в защиту доллара хватает и натуральных. Давайте тоньше агитировать за него ? Я не специалист по финансам, за то специалист по манипуляции общественным сознанием, кстати. Пропаганда должна быть тоньше. Я сам ни за что не агитирую и не пропагандирую. Я просто хочу реальную инфу ,и потом нужно понять - правильно расставить акценты и все. А тратить время на не достоверную инфу никому не понравится.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:35
Волгарь дал точные формулировки - что такое кредитный билет и что такое банкнота. Если банкноты обеспечены имуществом банка, а не государства США, то государство не может заказать партию банкнот
, как картинок. Я не имею финансового образования - и поэтому доверяю , особенно постоянным форумчанам. Огорчили. Обманули, как ребенка. Не нужно придумывать, что мы тут хотим свалить доллар. И поэтому писать всякую ложную пропаганду. Мы не планируем и не сможем никак повредить доллару. У него есть широкие возможности самому повредить себе, как и очень могущественная поддержка. Давайте писать серьезно и не давать не компетентной инфы. А я вам поверил - что доллары - это кредитные билеты, которые печатают в частной "типографии" какие-то "наборщики" за скромное вознаграждение
. Конечно понимал, что что-то не то....
Немного истории. В Европе (в Китае первые банкноты были выпущены в эпоху Тан, т.е. в начале прошлого тысячелетия, но опыт оказался неудачным), первые бумажные деньги появились в конце 17-го века. Тогда в Лондоне группа бизнесменов (кальвинистов, бежавших из Франции) предложило правительству Ее Величества помощь в решении финансовых проблем -создать Банк Англии, одолжить ему золото, под это золото выдать КРЕДИТ в виде бумажных фунтов, а уже этими фунтами оплачивать расходы.
Позднее этот метод переняли почти все государства мира - аналоги ЦБ разных стран стали выпускать бумажные деньги в виде кредитов правительствам под золотые резервы. Причем в эпоху золотого стандарта (середина 19-го - конец июня 1914-го) объемы этого выпуска были жестко привязаны к ЗР. Минимально возможным считалось соотношение 3 к 1, а если оно нарушалось, то бумажные деньги разменивались на золото с ЛАЖЕМ (отсюда - ЛАЖА), т.е. дисконтом (в одном из писем Тургенев в 1878-ом году писал, что не удивлен, что за рубль сейчас дают 2 марки вместо 3,3 по номиналу, хорошо, что не дают в морду).
Банкноты первоначально представляли собой банковские векселя (последние банкноты были напечатаны в Англии в 20-х годах 20-го века). Самый характерный пример их использования описан Дюма в Графе Монте-Кристо, когда граф приходит в Париже к банкиру с ЗАЕМНЫМ ПИСЬМОМ от конторы Томпсон и Френч на неограниченную сумму.
В 1913-ом. когда создавалась ФРС (создавалась именно для предотвращения кризисов ликвидности) эти различия не имели принципиального значения - тогдашние доллары/фунты/франки/кроны/марки/рубли разменивались на золото БЕЗ ЛАЖА, а курсы валют колебались вокруг золотых точек на несколько процентов - соответственно 1,5005/7,23/0,29/0,29/0,36/0,7742 гр. за национальную единицу.
Как видите, с тех пор все здорово изменилось.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 4692
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|