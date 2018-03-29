Вы можете называть доллар как вам угодно.
Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.
Только от ваших слов его меньше покупать не станут.
Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.
В отличии от вашего статусного государственного рубля.
У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов.
И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.