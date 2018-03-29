Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1713171417151716 Додано: Чет 29 бер, 2018 15:38 Вы можете называть доллар как вам угодно.

Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.

Только от ваших слов его меньше покупать не станут.

Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.

В отличии от вашего статусного государственного рубля.

У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов.

https://ru.investing.com/rates-bonds/ru ... bond-yield

И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов.И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. Волгарь Повідомлень: 4695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 16:19 Волгарь мы уже застали время , когда рублем обклеивали особые места. Поэтому нет доверия особого к бумажным деньгам, и доллару в том числе - это если на долгосрок. На краткосрок - есть ветка - о валютах конкретно. Не хотелось бы спора про доллар и рубль. Спс за инфу по ФРС и по денежной системе США. Конечно динамика доллара как-то отражается на курсе золота. А динамика рубля - нет. Верно ? Правильно я это вижу ? Давайте вернемся ближе к золоту. Наверное несколько валют, вернее стран - в геополитическом плане - могут оказывать влияние на цену золота в разном ключе. Таких стран мало. Может 5 ? Англия, Китай, США, Индия, Япония ?Это не из учебника. Может я не совсем прав? kalinavalera1

Повідомлень: 4087 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 16:20 Волгарь написав: И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.

Блажен, кто верует...

Блажен, кто верует... наблюдательный

Повідомлень: 2988 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1713171417151716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ реклама