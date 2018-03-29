Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.
Только от ваших слов его меньше покупать не станут.
Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.
В отличии от вашего статусного государственного рубля.
У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов. https://ru.investing.com/rates-bonds/ru ... bond-yield И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.
Волгарь мы уже застали время , когда рублем обклеивали особые места. Поэтому нет доверия особого к бумажным деньгам, и доллару в том числе - это если на долгосрок. На краткосрок - есть ветка - о валютах конкретно. Не хотелось бы спора про доллар и рубль. Спс за инфу по ФРС и по денежной системе США. Конечно динамика доллара как-то отражается на курсе золота. А динамика рубля - нет. Верно ? Правильно я это вижу ? Давайте вернемся ближе к золоту. Наверное несколько валют, вернее стран - в геополитическом плане - могут оказывать влияние на цену золота в разном ключе. Таких стран мало. Может 5 ? Англия, Китай, США, Индия, Япония ?Это не из учебника. Может я не совсем прав?
Волгарь написав:И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.
Переведите ваш образ мыслей о чем вы пишете, не уловил смысл вашего возражения. И не понял за чем такая детализация ? Хотя интересная деталь. С чем вы не согласны ? Хотите сказать что золотой запас США тоже принадлежит частному банку ? Странно , но сути не меняет. И почему тогда - это золото заявляют как золотой запас США ?
Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства. На каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE, т.е. БАНКНОТА Федерального резерва, сообщества ЧАСТНЫХ банков, управляемых государством (прибыль от деятельности которого принадлежит ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ). По статусу доллары США являются банкнотами, то есть фактически бессрочными векселями частного банка, а не кредитным билетами ЦБ, обязательства по которым несет национальное государство. Соответственно и золотые резервы (примерно 8700 т), покрывающие наличные примерно на 1/5, а физические деньги в обращении (денежная база в 3,8 трлн)на 9,5%, являются активом, т.е. собственностью ЧАСТНОГО БАНКА. Есть и еще одна немаловажная деталь - остается неясным, входит ли в эти резервы золото, принадлежащее другим организациям (государственным и частным) и находящимся в FR на хранении.
Банки-члены ФРС получают фиксированнsе дивидены 6% на акцию а вся остальная прибыль ФРС перечисляется в бюджет. И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.
kalinavalera1 написав: Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю.
Вы естественно не знали что НБУ закрыл уже во многих мелких областях свои регонарные управления, передав их функции акционерным коммерческим банкам? Включая хранение запасов наличных гривен, выпуск ее в оборот (путем поднятия из подвала где хранятся гривны которые еще "не деньги") или изъятие из оборота (путем опускания в подвал, где они перестают считаться временно деньгами)? Передать часть функций НБУ на местах коммерческим акционерным банкам оказалось внезапно дешевле содержания бессмысленного, громоздкого и беспощадного штата бабушек-бездельниц.