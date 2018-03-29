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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1714171517161717> Додано: Чет 29 бер, 2018 15:38 Вы можете называть доллар как вам угодно.

Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.

Только от ваших слов его меньше покупать не станут.

Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.

В отличии от вашего статусного государственного рубля.

У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов.

https://ru.investing.com/rates-bonds/ru ... bond-yield

И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. Безусловно, но дело не во мне - на каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE.Доллар покупается основном на рынке FOREX, но большинство сделок проходят без реальной физической поставки валюты (причем здесь его покупают в той же пропорции, что и продают). А вот ПОКУПКИ ЗА ДОЛЛАРЫ (товаров/услуг/облигаций) - весьма распространенной явление.У международных финансистов несколько иная точка зрения - им принадлежит почти 1/3 ОФЗ, номинированных в рублях, на почти 40 млрд. долларов.И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. Волгарь Повідомлень: 4695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 16:19 Волгарь мы уже застали время , когда рублем обклеивали особые места. Поэтому нет доверия особого к бумажным деньгам, и доллару в том числе - это если на долгосрок. На краткосрок - есть ветка - о валютах конкретно. Не хотелось бы спора про доллар и рубль. Спс за инфу по ФРС и по денежной системе США. Конечно динамика доллара как-то отражается на курсе золота. А динамика рубля - нет. Верно ? Правильно я это вижу ? Давайте вернемся ближе к золоту. Наверное несколько валют, вернее стран - в геополитическом плане - могут оказывать влияние на цену золота в разном ключе. Таких стран мало. Может 5 ? Англия, Китай, США, Индия, Япония ?Это не из учебника. Может я не совсем прав? kalinavalera1

Повідомлень: 4096 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 16:20 Волгарь написав: И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке. И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.

Блажен, кто верует...

Блажен, кто верует... наблюдательный

Повідомлень: 2988 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 20:21 Волгарь написав: Переведите ваш образ мыслей о чем вы пишете, не уловил смысл вашего возражения. И не понял за чем такая детализация ? Хотя интересная деталь. С чем вы не согласны ?

Хотите сказать что золотой запас США тоже принадлежит частному банку ? Странно , но сути не меняет. И почему тогда - это золото заявляют как золотой запас США ?

Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.

На каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE, т.е. БАНКНОТА Федерального резерва, сообщества ЧАСТНЫХ банков, управляемых государством (прибыль от деятельности которого принадлежит ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ). По статусу доллары США являются банкнотами, то есть фактически бессрочными векселями частного банка, а не кредитным билетами ЦБ, обязательства по которым несет национальное государство.

Соответственно и золотые резервы (примерно 8700 т), покрывающие наличные примерно на 1/5, а физические деньги в обращении (денежная база в 3,8 трлн)на 9,5%, являются активом, т.е. собственностью ЧАСТНОГО БАНКА.

Есть и еще одна немаловажная деталь - остается неясным, входит ли в эти резервы золото, принадлежащее другим организациям (государственным и частным) и находящимся в FR на хранении. Да смысл предельно простой. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ долларов США как кредитных билетов государственного банка, ни золотого запаса США как государства.На каждом долларе написано FEDERAL RESERVE NOTE, т.е. БАНКНОТА Федерального резерва, сообщества ЧАСТНЫХ банков, управляемых государством (прибыль от деятельности которого принадлежит ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ). По статусу доллары США являются банкнотами, то есть фактически бессрочными векселями частного банка, а не кредитным билетами ЦБ, обязательства по которым несет национальное государство.Соответственно и золотые резервы (примерно 8700 т), покрывающие наличные примерно на 1/5, а физические деньги в обращении (денежная база в 3,8 трлн)на 9,5%, являются активом, т.е. собственностью ЧАСТНОГО БАНКА.Есть и еще одна немаловажная деталь - остается неясным, входит ли в эти резервы золото, принадлежащее другим организациям (государственным и частным) и находящимся в FR на хранении.

Банки-члены ФРС получают фиксированнsе дивидены 6% на акцию а вся остальная прибыль ФРС перечисляется в бюджет. И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США. Банки-члены ФРС получают фиксированнsе дивидены 6% на акцию а вся остальная прибыль ФРС перечисляется в бюджет. И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США. jabba

Повідомлень: 4957 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 20:33 kalinavalera1 написав: Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю. Нюанс вы интересны открыли. Хотя что-то я сомневаюсь в достоверности. За чем ЦБ - ФРС США - печатать доллары у частного банкира ? тут нужно зоркое око и часовые в цехах круглосуточно. Выходит станок и гранки принадлежат не государству , а частному лицу ? Так казне США себе дороже выйдет охрана и наблюдение. И казне не повредит пусть и не большая - но гарантированная прибыль от печатания денег. Извините - не верю.



Вы естественно не знали что НБУ закрыл уже во многих мелких областях свои регонарные управления, передав их функции акционерным коммерческим банкам? Включая хранение запасов наличных гривен, выпуск ее в оборот (путем поднятия из подвала где хранятся гривны которые еще "не деньги") или изъятие из оборота (путем опускания в подвал, где они перестают считаться временно деньгами)? Передать часть функций НБУ на местах коммерческим акционерным банкам оказалось внезапно дешевле содержания бессмысленного, громоздкого и беспощадного штата бабушек-бездельниц. Вы естественно не знали что НБУ закрыл уже во многих мелких областях свои регонарные управления, передав их функции акционерным коммерческим банкам? Включая хранение запасов наличных гривен, выпуск ее в оборот (путем поднятия из подвала где хранятся гривны которые еще "не деньги") или изъятие из оборота (путем опускания в подвал, где они перестают считаться временно деньгами)? Передать часть функций НБУ на местах коммерческим акционерным банкам оказалось внезапно дешевле содержания бессмысленного, громоздкого и беспощадного штата бабушек-бездельниц. jabba

Повідомлень: 4957 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:09 jabba Не знал. И не вполне пока понял даже, сразу не переварить. Как оно будет время покажет. Многое новое - оказалось не таким и хорошим. Приват при Коломойском был хороший банк - в целом. Пользовался разными банками - но оптимальным оказался Приват. На много лучше Ощада. Но так не всегда, чаще наоборот делают.

На счет бабушек -бездельниц не понял и не знал , что там такие сидели даже - а кто там теперь ? Дедушки - бездельники ? Или ВОХРовцы ? Не понятно почему не может государство укомплектовать правильный штат ?

С этого места не верю. Этот новый частный коммерческий банк - будет работать так же как старый ? Нужно понимать в чем усовершенствование для потребителя, в чем выгода ? Я не уловил. Государство могло сократить не нужных бабушек. За чем все так сложно ?



Вспомнил . Недавно, в декабре, по случаю оказался в местном нашем областном отделении НБУ - там полная фигня. Всех сократили. Сидят охранники разного ранга - которые ничего не знают и не понимают. Сейчас сообразил - не факт , что они охранники, но по уровню их компетентности я так подумал. Был еще один сотрудник на весь банк - голос мужской по местному телефону - так там кажется уже и денег нет. И вообще не понятно чем они занимаются. Да женщин убрали, остались мужики призывного возраста. Ну не знаю в чем тут смысл ? Тем более их функции совсем не ясны. Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел. Странно там .... очень странно. Не знал. И не вполне пока понял даже, сразу не переварить. Как оно будет время покажет. Многое новое - оказалось не таким и хорошим. Приват при Коломойском был хороший банк - в целом. Пользовался разными банками - но оптимальным оказался Приват. На много лучше Ощада. Но так не всегда, чаще наоборот делают.На счет бабушек -бездельниц не понял и не знал , что там такие сидели даже - а кто там теперь ? Дедушки - бездельники ? Или ВОХРовцы ? Не понятно почему не может государство укомплектовать правильный штат ?С этого места не верю. Этот новый частный коммерческий банк - будет работать так же как старый ? Нужно понимать в чем усовершенствование для потребителя, в чем выгода ? Я не уловил. Государство могло сократить не нужных бабушек. За чем все так сложно ?Вспомнил . Недавно, в декабре, по случаю оказался в местном нашем областном отделении НБУ - там полная фигня. Всех сократили. Сидят охранники разного ранга - которые ничего не знают и не понимают. Сейчас сообразил - не факт , что они охранники, но по уровню их компетентности я так подумал. Был еще один сотрудник на весь банк - голос мужской по местному телефону - так там кажется уже и денег нет. И вообще не понятно чем они занимаются. Да женщин убрали, остались мужики призывного возраста. Ну не знаю в чем тут смысл ? Тем более их функции совсем не ясны. Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел.Странно там .... очень странно. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 21:36, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4096 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:34 kalinavalera1 Не будет никакого нового - старый коммерческий банк кроме своей непосредственной работы будет еще и хранить и выдавать другим банкам запасы налички или получать от них запасы налички, продавать юбилейные монеты и шо там еще те отделения НБУ в регионах делали по мелочи. Эта передача комбанкам функций НБУ на местах - практически аналог вхождения одного из коммерческих банков в состав ФРС. jabba

Повідомлень: 4957 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:38 jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. но они разве коммерсанты ? Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО.но они разве коммерсанты ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4096 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:42 kalinavalera1 написав: Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел. Странно там .... очень странно. Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел.Странно там .... очень странно.

Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А смысл содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны? Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А смысл содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны? jabba

Повідомлень: 4957 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:49 jabba написав: kalinavalera1 написав: Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел. Странно там .... очень странно. Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел.Странно там .... очень странно.

Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны. Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны.

Компы сами не работают, туда нужно вводить инфу. Например инфу по Днепропетровской области. Дальше я не спец. Но что-то мне подсказывает, что если бы регион наш развивался ... у нас мощный регион - куча предприятий работает. Или уже не работает? Пока не готов ничего сказать. Там, в здании - не тысячи квадратов, а сотни. Здание не большое, но место супер. странно , если работа есть для десятков коммерческих банков - почему нет ее для государственного банка ?



Вы так и Главпочтамт наш разогнать захотите ?! там здание точно круче и больше. Культовое. Но письма то сейчас шлют по инету. И телеграммы тоже..... Компы сами не работают, туда нужно вводить инфу. Например инфу по Днепропетровской области. Дальше я не спец. Но что-то мне подсказывает, что если бы регион наш развивался ... у нас мощный регион - куча предприятий работает. Или уже не работает? Пока не готов ничего сказать. Там, в здании - не тысячи квадратов, а сотни. Здание не большое, но место супер. странно , если работа есть для десятков коммерческих банков - почему нет ее для государственного банка ?Вы так и Главпочтамт наш разогнать захотите ?! там здание точно круче и больше. Культовое. Но письма то сейчас шлют по инету. И телеграммы тоже..... Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4096 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1714171517161717> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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