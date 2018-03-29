kalinavalera1 написав:jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. но они разве коммерсанты ?
У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.