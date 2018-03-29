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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1714171517161717
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:52

  kalinavalera1 написав:jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. :shock: но они разве коммерсанты ?

У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55

  jabba написав:
  kalinavalera1 написав:jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. :shock: но они разве коммерсанты ?

У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.

Я в прошлый пост добавил про Главпочтамт наш. Вот где точно огромное здание - культовое. Только письма уже шлют по инету и телеграммы. Неужели закроют ?! Не хочу! :evil: Для меня он как культовый знак города. Хотя и не пользуюсь. Но ведь какое здание ?! Я в городе два здания люблю еще дворец Потемкина ( Дворец студентов ), они пока доступны, и третье еще нравится, но не так сильно - дом Губернатора. Про НБУ пока не переварил. Если не нужно - то пусть. Но странно.
kalinavalera1
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