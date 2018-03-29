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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:52
kalinavalera1 написав:jabba
Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО.
но они разве коммерсанты ?
У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55
jabba написав: kalinavalera1 написав:jabba
Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО.
но они разве коммерсанты ?
У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.
Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал. Но времена меняются. Это да. Я в прошлый пост добавил про Главпочтамт наш. Вот где точно огромное здание - культовое. Только письма уже шлют по инету и телеграммы. Неужели закроют ?! Не хочу!
Для меня он как культовый знак города. Хотя и не пользуюсь. Но ведь какое здание ?! Я в городе два здания люблю еще дворец Потемкина ( Дворец студентов ), они пока доступны, и третье еще нравится, но не так сильно - дом Губернатора. Про НБУ пока не переварил. Если не нужно - то пусть. Но странно. В Винницу не поеду, и в Ровно тоже. Вы мне расскажете, ок ? Я не выездной по семейным обстоятельствам. Если дорвусь до свободы - поеду сразу в Австрию, может Германию или Италию. Хоть на недельку. Украины мне и в Днепре хватает.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:30
kalinavalera1 На почтамте аншлаг (да и на всех почтах тоже) - очереди во все окна, по 10-15 человек в некоторые. Пошлите по интрнету посылку, бандероль, пенсию, всякие официальные письма на бланках с мокрыми печатями и чтоб с уведомлением о вручении. Получите по интрнету китайскую хрень с алибабы-экспресса.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:33
kalinavalera1 написав:
Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал.
Читайте по буквам - Т-А-К Д-Е-Ш-Е-В-Л-Е . Для государства.Лучше заплатить проворным коммерсантам за некоторые услуги, которые они выполнят между делом чем содержать свой огромный штат бездельников.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:38
jabba написав:kalinavalera1
На почтамте аншлаг (да и на всех почтах тоже) - очереди во все окна, по 10-15 человек в некоторые. Пошлите по интрнету посылку, бандероль, пенсию, всякие официальные письма на бланках с мокрыми печатями и чтоб с уведомлением о вручении. Получите по интрнету китайскую хрень с алибабы-экспресса.
Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю
?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 29 бер, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:41
kalinavalera1 написав: jabba написав: kalinavalera1 написав:
Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел.
Странно там .... очень странно.
Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны.
Компы сами не работают, туда нужно вводить инфу. Например инфу по Днепропетровской области. Дальше я не спец. Но что-то мне подсказывает, что если бы регион наш развивался ... у нас мощный регион - куча предприятий работает. Или уже не работает? Пока не готов ничего сказать. Там, в здании - не тысячи квадратов, а сотни. Здание не большое, но место супер. странно , если работа есть для десятков коммерческих банков - почему нет ее для государственного банка ?
Вы так и Главпочтамт наш разогнать захотите ?! там здание точно круче и больше. Культовое. Но письма то сейчас шлют по инету. И телеграммы тоже.....
Были в комбанках такие отделы -бухгалтерии или бек-оффисы. Их сотрудники что сидели после работы в поте лица до 21-00 зачастую в тщетных попытках свести балансы - уже все метут улицы или работают домохозяйками, так как этих десятки тысяч трудяг заменили сотни компов в Киеве в головных конторах. Которые сами отлично все считают - и по отделениям, и по какому-то городу в сумме и по области и по стране в итоге. Для подсчета прогой данных по Днепропетровской области комп может стоять даже в Барбадосе.
Ну и с математикой у вас проблемы еще со школы. 100 квадратов - это 10х10 метров И то если в один этаж.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:45
jabba
Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.
Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ?
Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 29 бер, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:46
kalinavalera1 написав:
Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю
?
Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте.
Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:50
kalinavalera1 написав:jabba
Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.
Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ?
Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ?
Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:53
jabba написав: kalinavalera1 написав:
Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю
?
Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте.
Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50
Так Нова пошта - там можно наложенным платежом. Проверил - тогда только заплатил. И китайские товары сомнительные. ну и Али Экспресс для меня сложно, английский хромает. Но все равно мне посылки присылали - из Германии знакомые ,всегда тоже по Новой поште. Они оплачивали пересылку. Там с языками проблем нет. И посылки большие. Они точно не лохи. Может иногда лучше дороже заплатить - но точно получить и с гарантией ?
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kalinavalera1
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