Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1715171617171718> Додано: Чет 29 бер, 2018 21:52 kalinavalera1 написав: jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. но они разве коммерсанты ? Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО.но они разве коммерсанты ?

У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам. У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам. jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55 jabba написав: kalinavalera1 написав: jabba Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО. но они разве коммерсанты ? Какой старый коммерческий банк ? То есть просто сократили сотрудников и все , сразу все отделения ? Разве НБУ ком. банк ?! Я там был в декабре. Обл. управление у нас на углу КарлаМарла и Воскресенской (Ленина) Там пусто. Всех сократили . И там СТРАННО.но они разве коммерсанты ?

У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам. У нас еще не закрыли. Ну поедьте в Винницу например или какое-то Ровно - там уже и вывески нет что там было НБУ. Не просто сократили часть бабулек а закрыли вообще некоторые областные управление, передав функции наличного оборота коммерческим банкам.

Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал. Но времена меняются. Это да. Я в прошлый пост добавил про Главпочтамт наш. Вот где точно огромное здание - культовое. Только письма уже шлют по инету и телеграммы. Неужели закроют ?! Не хочу! Для меня он как культовый знак города. Хотя и не пользуюсь. Но ведь какое здание ?! Я в городе два здания люблю еще дворец Потемкина ( Дворец студентов ), они пока доступны, и третье еще нравится, но не так сильно - дом Губернатора. Про НБУ пока не переварил. Если не нужно - то пусть. Но странно. В Винницу не поеду, и в Ровно тоже. Вы мне расскажете, ок ? Я не выездной по семейным обстоятельствам. Если дорвусь до свободы - поеду сразу в Австрию, может Германию или Италию. Хоть на недельку. Украины мне и в Днепре хватает. Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал. Но времена меняются. Это да. Я в прошлый пост добавил про Главпочтамт наш. Вот где точно огромное здание - культовое. Только письма уже шлют по инету и телеграммы. Неужели закроют ?! Не хочу!Для меня он как культовый знак города. Хотя и не пользуюсь. Но ведь какое здание ?! Я в городе два здания люблю еще дворец Потемкина ( Дворец студентов ), они пока доступны, и третье еще нравится, но не так сильно - дом Губернатора. Про НБУ пока не переварил. Если не нужно - то пусть. Но странно. В Винницу не поеду, и в Ровно тоже. Вы мне расскажете, ок ? Я не выездной по семейным обстоятельствам. Если дорвусь до свободы - поеду сразу в Австрию, может Германию или Италию. Хоть на недельку. Украины мне и в Днепре хватает. kalinavalera1

Повідомлень: 4100 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:30 kalinavalera1 На почтамте аншлаг (да и на всех почтах тоже) - очереди во все окна, по 10-15 человек в некоторые. Пошлите по интрнету посылку, бандероль, пенсию, всякие официальные письма на бланках с мокрыми печатями и чтоб с уведомлением о вручении. Получите по интрнету китайскую хрень с алибабы-экспресса. jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:33 kalinavalera1 написав: Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал. Почему коммерческие банки должны выполнять функции госбанка - пока не въехал.

Читайте по буквам - Т-А-К Д-Е-Ш-Е-В-Л-Е . Для государства.Лучше заплатить проворным коммерсантам за некоторые услуги, которые они выполнят между делом чем содержать свой огромный штат бездельников. Читайте по буквам - Т-А-К Д-Е-Ш-Е-В-Л-Е . Для государства.Лучше заплатить проворным коммерсантам за некоторые услуги, которые они выполнят между делом чем содержать свой огромный штат бездельников. jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:38 jabba написав: kalinavalera1 На почтамте аншлаг (да и на всех почтах тоже) - очереди во все окна, по 10-15 человек в некоторые. Пошлите по интрнету посылку, бандероль, пенсию, всякие официальные письма на бланках с мокрыми печатями и чтоб с уведомлением о вручении. Получите по интрнету китайскую хрень с алибабы-экспресса. На почтамте аншлаг (да и на всех почтах тоже) - очереди во все окна, по 10-15 человек в некоторые. Пошлите по интрнету посылку, бандероль, пенсию, всякие официальные письма на бланках с мокрыми печатями и чтоб с уведомлением о вручении. Получите по интрнету китайскую хрень с алибабы-экспресса.

Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю ? Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4100 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:41 kalinavalera1 написав: jabba написав: kalinavalera1 написав: Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел. Странно там .... очень странно. Для бухучета "бабушки" вполне достаточно , тем более опытной и знающей в компе нужную прогу. Интересно. Я только сейчас понял, что тогда в декабре увидел.Странно там .... очень странно.

Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны. Для бухучета достаточно проги в Киеве в головной конторе. А содержать ради бабушки на месте котрую с успехом замнит комп в Киеве и бабушки в кассе юбилейных монет здание площадью тыщи квадратов в центре города и кучу охраны.

Компы сами не работают, туда нужно вводить инфу. Например инфу по Днепропетровской области. Дальше я не спец. Но что-то мне подсказывает, что если бы регион наш развивался ... у нас мощный регион - куча предприятий работает. Или уже не работает? Пока не готов ничего сказать. Там, в здании - не тысячи квадратов, а сотни. Здание не большое, но место супер. странно , если работа есть для десятков коммерческих банков - почему нет ее для государственного банка ?



Вы так и Главпочтамт наш разогнать захотите ?! там здание точно круче и больше. Культовое. Но письма то сейчас шлют по инету. И телеграммы тоже..... Компы сами не работают, туда нужно вводить инфу. Например инфу по Днепропетровской области. Дальше я не спец. Но что-то мне подсказывает, что если бы регион наш развивался ... у нас мощный регион - куча предприятий работает. Или уже не работает? Пока не готов ничего сказать. Там, в здании - не тысячи квадратов, а сотни. Здание не большое, но место супер. странно , если работа есть для десятков коммерческих банков - почему нет ее для государственного банка ?Вы так и Главпочтамт наш разогнать захотите ?! там здание точно круче и больше. Культовое. Но письма то сейчас шлют по инету. И телеграммы тоже.....

Были в комбанках такие отделы -бухгалтерии или бек-оффисы. Их сотрудники что сидели после работы в поте лица до 21-00 зачастую в тщетных попытках свести балансы - уже все метут улицы или работают домохозяйками, так как этих десятки тысяч трудяг заменили сотни компов в Киеве в головных конторах. Которые сами отлично все считают - и по отделениям, и по какому-то городу в сумме и по области и по стране в итоге. Для подсчета прогой данных по Днепропетровской области комп может стоять даже в Барбадосе.

Ну и с математикой у вас проблемы еще со школы. 100 квадратов - это 10х10 метров И то если в один этаж. Были в комбанках такие отделы -бухгалтерии или бек-оффисы. Их сотрудники что сидели после работы в поте лица до 21-00 зачастую в тщетных попытках свести балансы - уже все метут улицы или работают домохозяйками, так как этих десятки тысяч трудяг заменили сотни компов в Киеве в головных конторах. Которые сами отлично все считают - и по отделениям, и по какому-то городу в сумме и по области и по стране в итоге. Для подсчета прогой данных по Днепропетровской области комп может стоять даже в Барбадосе.Ну и с математикой у вас проблемы еще со школы. 100 квадратов - это 10х10 метров И то если в один этаж. jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:45 jabba Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.

Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ? Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ? Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ?Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4100 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:46 kalinavalera1 написав: Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю ? Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю

Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте. Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50 Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте.Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50 jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:50 kalinavalera1 написав: jabba Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.

Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ? Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ? Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ?Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ?

Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания. Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания. jabba

Повідомлень: 4963 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 22:53 jabba написав: kalinavalera1 написав: Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю ? Я "всякую хрень" из Розетки по инету получаю на Новой почте почему-то. До этого был у них свой пункт на Комсомольской. Мне казалось так удобнее ? Хотя Укрпошта дешевле. Я что-то не так делаю

Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте. Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50 Розетка и Новая Почта для лохов. Продвинутые берут сразу в Китае на али-экспрессе и прочих в разы дешевле(иногда на порялок) и получают на государственной почте.Да даже без алибабы - укрпочтой получать значительно дешевле. Новая почта уже минимум 35 если по стране что-то мелкое а укрпочта бандероль 11,50

Так Нова пошта - там можно наложенным платежом. Проверил - тогда только заплатил. И китайские товары сомнительные. ну и Али Экспресс для меня сложно, английский хромает. Но все равно мне посылки присылали - из Германии знакомые ,всегда тоже по Новой поште. Они оплачивали пересылку. Там с языками проблем нет. И посылки большие. Они точно не лохи. Может иногда лучше дороже заплатить - но точно получить и с гарантией ? Так Нова пошта - там можно наложенным платежом. Проверил - тогда только заплатил. И китайские товары сомнительные. ну и Али Экспресс для меня сложно, английский хромает. Но все равно мне посылки присылали - из Германии знакомые ,всегда тоже по Новой поште. Они оплачивали пересылку. Там с языками проблем нет. И посылки большие. Они точно не лохи. Может иногда лучше дороже заплатить - но точно получить и с гарантией ? kalinavalera1

Повідомлень: 4100 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1715171617171718> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ реклама