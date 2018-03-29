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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1715171617171718
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:17

kalinavalera1На укрпочте и наложенный есть и оценка и опись вложения и все это дешевле Новой почты. Но дольше едет и сложнее отправить/получить.
jabba
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