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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:17
kalinavalera1На укрпочте и наложенный есть и оценка и опись вложения и все это дешевле Новой почты. Но дольше едет и сложнее отправить/получить.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:58
Простите, а откуда у Вас такая уверенность?
А вот как все обстоит на сам деле
Does the Federal Reserve own or hold gold?
Вроде бы нет, но...
Согласно Акт от 34-го года все золото Федерального резерва ПЕРЕДАНО Казначейству в обмен на золотые сертификаты последнего. Вернее не само золото физически, а право собственности на него (ownership)
Эти сертификаты не дают Резерву права на обмен на физическое золото и учитываются в его балансе по цене 73-го года -42,2 доллара за унцию все зависимости от рыночной.
Status Report of U.S. Government Gold Reserve
Summary Fine Troy Ounces
Gold Bullion 258,641,878.085
Gold Coins, Blanks, Miscellaneous 2,857,048.156
Total 261,498,926.241
Book Value 11,041,059,957.90
1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions
Millions of dollars
Gold stock 11,041
Как видно, совпадение полное - все золото, принадлежащее Казначейству (США как государству) по сумме точно равно золотым золотым сертификатам, входящим в активы FEDERAL RESERVE
В итоге дело оказалось еще круче -не 92, а все 100% активов FEDERAL RESERVE, обеспечивающих выпущенные им БАНКНОТЫ, состоят из БУМАГ (фактически ДОЛГОВ) различного свойства - казначейских облигаций/ипотечных закладных и золотых сертификатов. А все золотые активы этого банка юридически принадлежат Казначейству США - как безвозмездно переданные государству.
Тут выше обсуждали конфискацию золота в СССР времен 1-ой пятилетки. Тогда через Торгсин и аресты владельцев из населения зверски выказали тонн 400 монетарного золота.
Конфискация 34-го года в США, была, видимо, на порядок более масштабной
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:09
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А как это и за чем- кто-то безвозмездно передает государству много тонн золота ? Сразу по аналогии - Петя передал в слепой траст Ротшильдам свой бизнес на миллионы долларов - то есть на слепое доверие. Я конечно понимаю, что это мошеннический трюк. Но когда читаю такие вещи тем не менее фактически - люди формально сообщают о своей не дееспособности. Ну вот кто отдаст свой огромный капитал - в управление чужим людям - СЛЕПО ИМ ДОВЕРЯЯ? Формально это выглядит как признание свой личной психологической и интеллектуальной не состоятельности. Ну типа " мы сами не можем управлять своим капиталом, типа, дурные мы ?" То есть после такого факта - если человек не может управлять своим золотом - как можно ему доверять чужое ? К примеру печатать деньги ? Но почерк узнаваемый. Кстати Ротшильды часто выходят за границы закона. В Англии и Франции Сорос был осужден и признан мошенником за некоторые финты. Но больше нигде отпор не получил.
Я верно суть понял - частный банк - передал казначейству США много тонн золота ? Вы считаете, что это конфискат ? У меня не складывается "картинка" никак.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:19
jabba Я присмотрюсь, спс. Только что сделал заказ , если заказ от 200 гр - то доставка бесплатно Новой поштой. Это у кого как делают. Будет заказ через 3 дня. Обычно есть уже завтра на почте. О бесплатной доставке. В прошлые годы в магазинах типа Эльдорадо, Комфи - можно было наличный товар из магазина, если понравился - купить на 10-20 % дешевле - если тут же его заказать по инету на их же сайте , не выходя из магазина. Продавцы научили. За доставку не платите совсем - если забираете сами товар. По интернет-цене. В удобном для вас магазине их сети. Сейчас возможно у них и так максимальные скидки, не знаю. Уже больше года ничего там не покупал. При этом не сами проверяете - а продавцы вам все покажут и расскажут, и проверят. Но заберете не по цене магазина, а по цене сайта. Аналогично в Алло - но там только на 3 день вам продадут этот товар по интернет-цене и с кислыми рожами .
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