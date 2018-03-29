Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:19

Я присмотрюсь, спс. Только что сделал заказ , если заказ от 200 гр - то доставка бесплатно Новой поштой. Это у кого как делают. Будет заказ через 3 дня. Обычно есть уже завтра на почте. О бесплатной доставке. В прошлые годы в магазинах типа Эльдорадо, Комфи - можно было наличный товар из магазина, если понравился - купить на 10-20 % дешевле - если тут же его заказать по инету на их же сайте , не выходя из магазина. Продавцы научили. За доставку не платите совсем - если забираете сами товар. По интернет-цене. В удобном для вас магазине их сети. Сейчас возможно у них и так максимальные скидки, не знаю. Уже больше года ничего там не покупал. При этом не сами проверяете - а продавцы вам все покажут и расскажут, и проверят. Но заберете не по цене магазина, а по цене сайта. Аналогично в Алло - но там только на 3 день вам продадут этот товар по интернет-цене и с кислыми рожами