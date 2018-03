Форуми / Банківські метали та

И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.

Простите, а откуда у Вас такая уверенность?

А вот как все обстоит на сам деле

Does the Federal Reserve own or hold gold?

https://www.federalreserve.gov/faqs/doe ... d-gold.htm

The Federal Reserve does not own gold .

Вроде бы нет, но...

The Gold Reserve Act of 1934 required the Federal Reserve System to transfer ownership of all of its gold to the Department of the Treasury. In exchange, the Secretary of the Treasury issued gold certificates to the Federal Reserve for the amount of gold transferred at the then-applicable statutory price for gold held by the Treasury.

Согласно Акт от 34-го года все золото Федерального резерва ПЕРЕДАНО Казначейству в обмен на золотые сертификаты последнего. Вернее не само золото физически, а право собственности на него (ownership)

Gold certificates are denominated in U.S. dollars. Their value is based on the statutory price for gold at the time the certificates are issued. Gold certificates do not give the Federal Reserve any right to redeem the certificates for gold.

The statutory price of gold is set by law. It does not fluctuate with the market price of gold and has been constant at $42 2/9, or $42.2222, per fine troy ounce since 1973. The book value of the gold held by the Treasury is determined using the statutory price.

Эти сертификаты не дают Резерву права на обмен на физическое золото и учитываются в его балансе по цене 73-го года -42,2 доллара за унцию все зависимости от рыночной.

Status Report of U.S. Government Gold Reserve

https://www.fiscal.treasury.gov/fsrepor ... report.htm

Summary Fine Troy Ounces

Gold Bullion 258,641,878.085

Gold Coins, Blanks, Miscellaneous 2,857,048.156

Total 261,498,926.241

Book Value 11,041,059,957.90

1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions

Millions of dollars

Gold stock 11,041

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/

Как видно, совпадение полное - все золото, принадлежащее Казначейству (США как государству) по сумме точно равно золотым золотым сертификатам, входящим в активы FEDERAL RESERVE

В итоге дело оказалось еще круче -не 92, а все 100% активов FEDERAL RESERVE, обеспечивающих выпущенные им БАНКНОТЫ, состоят из БУМАГ (фактически ДОЛГОВ) различного свойства - казначейских облигаций/ипотечных закладных и золотых сертификатов. А все золотые активы этого банка юридически принадлежат Казначейству США - как безвозмездно переданные государству.

Тут выше обсуждали конфискацию золота в СССР времен 1-ой пятилетки. Тогда через Торгсин и аресты владельцев из населения зверски выказали тонн 400 монетарного золота.

А как это и за чем- кто-то безвозмездно передает государству много тонн золота ? Сразу по аналогии - Петя передал в слепой траст Ротшильдам свой бизнес на миллионы долларов - то есть на слепое доверие. Я конечно понимаю, что это мошеннический трюк. Но когда читаю такие вещи тем не менее фактически - люди формально сообщают о своей не дееспособности. Ну вот кто отдаст свой огромный капитал - в управление чужим людям - СЛЕПО ИМ ДОВЕРЯЯ? Формально это выглядит как признание свой личной психологической и интеллектуальной не состоятельности. Ну типа " мы сами не можем управлять своим капиталом, типа, дурные мы ?" То есть после такого факта - если человек не может управлять своим золотом - как можно ему доверять чужое ? К примеру печатать деньги ? Но почерк узнаваемый. Кстати Ротшильды часто выходят за границы закона. В Англии и Франции Сорос был осужден и признан мошенником за некоторые финты. Но больше нигде отпор не получил.

Я верно суть понял - частный банк - передал казначейству США много тонн золота ? Вы считаете, что это конфискат ? У меня не складывается "картинка" никак.



kalinavalera1

Повідомлень: 4106 З нами з: 07.05.11 Подякував: 622 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:51 Волгарь написав: И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.

Простите, а откуда у Вас такая уверенность?

А вот как все обстоит на сам деле

Does the Federal Reserve own or hold gold?

https://www.federalreserve.gov/faqs/doe ... d-gold.htm

The Federal Reserve does not own gold .

Вроде бы нет, но...

The Gold Reserve Act of 1934 required the Federal Reserve System to transfer ownership of all of its gold to the Department of the Treasury. In exchange, the Secretary of the Treasury issued gold certificates to the Federal Reserve for the amount of gold transferred at the then-applicable statutory price for gold held by the Treasury.

Согласно Акт от 34-го года все золото Федерального резерва ПЕРЕДАНО Казначейству в обмен на золотые сертификаты последнего. Вернее не само золото физически, а право собственности на него (ownership)

Gold certificates are denominated in U.S. dollars. Their value is based on the statutory price for gold at the time the certificates are issued. Gold certificates do not give the Federal Reserve any right to redeem the certificates for gold.

The statutory price of gold is set by law. It does not fluctuate with the market price of gold and has been constant at $42 2/9, or $42.2222, per fine troy ounce since 1973. The book value of the gold held by the Treasury is determined using the statutory price.

Эти сертификаты не дают Резерву права на обмен на физическое золото и учитываются в его балансе по цене 73-го года -42,2 доллара за унцию все зависимости от рыночной.

Да какая разница где и на чьём балансе находится то американское золото,

и по какой цене его когда-то оценили. Главное то, что оно принадлежит государству США и на 2017 год его рыночная цена составила 336 млрд. долларов.



The market value of the gold reserves based on the London Gold Fixing as of September 29, 2017 was $335.5 billion.



Верно - банк стал владельцем золотых сертификатов, внеся их в баланс активов, Казначейство - физического золота в слитках и монетах.

Вы считаете, что это конфискат ? У меня не складывается "картинка" никак

Не совсем, ведь чистый конфискат, это когда забирают, и ничего не дают взамен, или дают крохи - несколько фунтов муки или хлеба (как в СССР в 29-ом-33-ем).

В данном случае произошел обмен... золота на бумагу.

Верно - банк стал владельцем золотых сертификатов, внеся их в баланс активов, Казначейство - физического золота в слитках и монетах.

Не совсем, ведь чистый конфискат, это когда забирают, и ничего не дают взамен, или дают крохи - несколько фунтов муки или хлеба (как в СССР в 29-ом-33-ем).

В данном случае произошел обмен... золота на бумагу.

Другое дело, что сейчас это не имеет уже никакого значения - как не считай, золота в США не более 1/5 от количества наличных долларов в обращение и 1,6% от суммы госдолга. Проще говоря, и то и то бумага, выпущенная под бумагу.

Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.

Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.

Конечно, вы правы. Но и золотой запас тоже считается в том числе на третьем месте, хотя ваши показатели важнее. Но мы все о золоте А может и на 5 месте даже. Я бы еще добавил - природные ресурсы государства и владение -развитие продвинутыми технологиями в этот список. Но золотой запас - тоже важный показатель и стабилизационный фонд.

Верно - банк стал владельцем золотых сертификатов, внеся их в баланс активов, Казначейство - физического золота в слитках и монетах.

Вы считаете, что это конфискат ? У меня не складывается "картинка" никак

Не совсем, ведь чистый конфискат, это когда забирают, и ничего не дают взамен, или дают крохи - несколько фунтов муки или хлеба (как в СССР в 29-ом-33-ем).

В данном случае произошел обмен... золота на бумагу.

Я себе это представляю совсем иначе. Считаю, что этот " банк" управляет и владеет США, а не наоборот. И даже финансирует предвыборные компании президентов. Возможно всех сразу - кого не выберут - банк остается у власти в любом случае. Но это имхо. Доказать не могут. Могу быть не прав. Но пока так у меня складывается мнение.



kalinavalera1

