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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1716171717181719
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:25

Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.
Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...

Я с Вами полностью согласен. Одна беда...
Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.
http://usdebtclock.org/
то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.
Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Волгарь
 
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