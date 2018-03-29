Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.
Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...
Я с Вами полностью согласен. Одна беда...
Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.
то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.
Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.