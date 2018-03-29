Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС. Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...
Я с Вами полностью согласен. Одна беда... Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055. http://usdebtclock.org/ то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4. Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС. Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...
Я с Вами полностью согласен. Одна беда... Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055. http://usdebtclock.org/ то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4. Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Да нет там никакой беды. Во всяком случае сейчас... ВВП США +2.9%. Заявки по безработице на самом минимуме за последние 45 лет. Инфляция 2.2% съест все доходности по ихним краткосрочным облигациям. Поэтому инвесторы, которые их покупают, практически даром покрывают недостаток средств от налоговой реформы Трампа, которая вскоре даст свои результаты. Через 2 года американцы построят 5 мощных терминалов СПГ и станут третьими производителями СПГ в мире после Австралии и Катара. А по добыче нефти они вскоре выйдут на первое место. Благодаря дешёвому газу электроэнергия в США уже в 2 раза дешевле чем в Китае. Сейчас Трамп ещё разведёт китайцев на деньги, ибо за преференции нужно платить. Они повозмущаются, и будут платить. Никуда не денутся. Потому что такого количества барахла им продать будет негде. Трамн не Обама, он с ними особо церемонится не будет. Не хочешь платить высокие налоги, переноси производство в США. И точка....
Вы рано хороните Америку. Ей за свои долги есть чем отвечать....