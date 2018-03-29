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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1716171717181719
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:25

Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.
Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...

Я с Вами полностью согласен. Одна беда...
Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.
http://usdebtclock.org/
то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.
Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

США экспортировали невероятное количество золота с 2000 года.

https://goldenfront.ru/articles/view/ss ... 2000-goda/
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:18

  Волгарь написав:
Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.
Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...

Я с Вами полностью согласен. Одна беда...
Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.
http://usdebtclock.org/
то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.
Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.

Да нет там никакой беды. Во всяком случае сейчас...
ВВП США +2.9%. Заявки по безработице на самом минимуме за последние 45 лет.
Инфляция 2.2% съест все доходности по ихним краткосрочным облигациям. Поэтому инвесторы, которые их покупают, практически даром покрывают недостаток средств от налоговой реформы Трампа, которая вскоре даст свои результаты.
Через 2 года американцы построят 5 мощных терминалов СПГ и станут третьими производителями СПГ в мире после Австралии и Катара. А по добыче нефти они вскоре выйдут на первое место. Благодаря дешёвому газу электроэнергия в США уже в 2 раза дешевле чем в Китае. Сейчас Трамп ещё разведёт китайцев на деньги, ибо за преференции нужно платить. Они повозмущаются,
и будут платить. Никуда не денутся. Потому что такого количества барахла им продать будет негде. Трамн не Обама, он с ними особо церемонится не будет.
Не хочешь платить высокие налоги, переноси производство в США. И точка....

Вы рано хороните Америку. Ей за свои долги есть чем отвечать....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:36

  Волгарь написав:
И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.

Простите, а откуда у Вас такая уверенность?
А вот как все обстоит на сам деле

Эти золотые сертификаты не выпускают с 30-х годов. И с тех же пор на золото не размениваются, а ходили как обычные доллары выпущенные хоть казначейством ( юнайтед стайт нот)или как обычные доллары ФРС - по номиналу. Золото у ФРС конфисковали, выдав им такие же бумажки, какие и они сами себе могли напечатать. :wink:
jabba
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  #<1 ... 1716171717181719
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