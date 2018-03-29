Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:18

Волгарь написав: Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС.

Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...

Я с Вами полностью согласен. Одна беда...

Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.

http://usdebtclock.org/

то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.

Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции. Я с Вами полностью согласен. Одна беда...Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055.то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4.Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.

Да нет там никакой беды. Во всяком случае сейчас...ВВП США +2.9%. Заявки по безработице на самом минимуме за последние 45 лет.Инфляция 2.2% съест все доходности по ихним краткосрочным облигациям. Поэтому инвесторы, которые их покупают, практически даром покрывают недостаток средств от налоговой реформы Трампа, которая вскоре даст свои результаты.Через 2 года американцы построят 5 мощных терминалов СПГ и станут третьими производителями СПГ в мире после Австралии и Катара. А по добыче нефти они вскоре выйдут на первое место. Благодаря дешёвому газу электроэнергия в США уже в 2 раза дешевле чем в Китае. Сейчас Трамп ещё разведёт китайцев на деньги, ибо за преференции нужно платить. Они повозмущаются,и будут платить. Никуда не денутся. Потому что такого количества барахла им продать будет негде. Трамн не Обама, он с ними особо церемонится не будет.Не хочешь платить высокие налоги, переноси производство в США. И точка....Вы рано хороните Америку. Ей за свои долги есть чем отвечать....