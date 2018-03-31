Додано: Нед 01 кві, 2018 10:29

Глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.

И не надо ездить по ушам добычей нефти в США, потребляют они все равно вдвое больше чем добывают, а выплавлять сталь, вообще, разучились и, если китайцы им ее не дадут, они останутся без стали или она у них будет стоить намного дороже, взвинчивая инфляцию. Так что это все блеф!

Кстати, чего в пятницу все товарные рынки были заморожены, когда в Азии был обычный рабочий день, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах!