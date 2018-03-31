Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС. Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...
Я с Вами полностью согласен. Одна беда... Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055. http://usdebtclock.org/ то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4. Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Сила государства не в золотом запасе, а в его ВВП и мощи его ВС. Ибо экономика первична. Всё остальное для покупки памперсов ну и чтобы не умереть сразу...
Я с Вами полностью согласен. Одна беда... Если вспомнить, что при запуске денежного насоса с приходом Рейгана к власти, ВВП составлял около 3 трлн, а госдолг - примерно 900 миллиардов (совсем точно - ровно 38 лет назад 2 470 и 873 млрд.), а сейчас, соответственно 19 8585 млрд. и 21 055. http://usdebtclock.org/ то получается, что в систему экономики США закачали 20,3 трлн, а добавленная стоимость выросла на 17,4. Простейший бухгалтерский анализ, показывает убыток в 2,9 трлн. от этой операции.
Да нет там никакой беды. Во всяком случае сейчас... ВВП США +2.9%. Заявки по безработице на самом минимуме за последние 45 лет. Инфляция 2.2% съест все доходности по ихним краткосрочным облигациям. Поэтому инвесторы, которые их покупают, практически даром покрывают недостаток средств от налоговой реформы Трампа, которая вскоре даст свои результаты. Через 2 года американцы построят 5 мощных терминалов СПГ и станут третьими производителями СПГ в мире после Австралии и Катара. А по добыче нефти они вскоре выйдут на первое место. Благодаря дешёвому газу электроэнергия в США уже в 2 раза дешевле чем в Китае. Сейчас Трамп ещё разведёт китайцев на деньги, ибо за преференции нужно платить. Они повозмущаются, и будут платить. Никуда не денутся. Потому что такого количества барахла им продать будет негде. Трамн не Обама, он с ними особо церемонится не будет. Не хочешь платить высокие налоги, переноси производство в США. И точка....
Вы рано хороните Америку. Ей за свои долги есть чем отвечать....
И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.
Простите, а откуда у Вас такая уверенность? А вот как все обстоит на сам деле
Эти золотые сертификаты не выпускают с 30-х годов. И с тех же пор на золото не размениваются, а ходили как обычные доллары выпущенные хоть казначейством ( юнайтед стайт нот)или как обычные доллары ФРС - по номиналу. Золото у ФРС конфисковали, выдав им такие же бумажки, какие и они сами себе могли напечатать.
И кстати - весь золотой запас США принадлежит Казначейству США и лежит насколько мне помнится большей частью в Форт-Ноксе. А золото, принадлежащее частным банкам входящим в ФРС (коих насчитывается более тыщи) не имеет никакого отношения к золотому запасу США.
Простите, а откуда у Вас такая уверенность? А вот как все обстоит на сам деле
Эти золотые сертификаты не выпускают с 30-х годов. И с тех же пор на золото не размениваются, а ходили как обычные доллары выпущенные хоть казначейством ( юнайтед стайт нот)или как обычные доллары ФРС - по номиналу. Золото у ФРС конфисковали, выдав им такие же бумажки, какие и они сами себе могли напечатать.
А кто у ФРС конфисковал золото? Разъясните пожалуйста для дилетанта.
Глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше. И не надо ездить по ушам добычей нефти в США, потребляют они все равно вдвое больше чем добывают, а выплавлять сталь, вообще, разучились и, если китайцы им ее не дадут, они останутся без стали или она у них будет стоить намного дороже, взвинчивая инфляцию. Так что это все блеф! Кстати, чего в пятницу все товарные рынки были заморожены, когда в Азии был обычный рабочий день, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах!
hxbbgaf написав:И не надо ездить по ушам добычей нефти в США, потребляют они все равно вдвое больше чем добывают
Япония, Германия, Франция потребляют нефти в разы больше чем добывают. И ничего. Неплохо живут... А вскоре начнут покупать у американцев и СПГ. Власти Германии уже дали добро на строительство газовых терминалов....
hxbbgaf написав:Кстати, чего в пятницу все товарные рынки были заморожены, когда в Азии был обычный рабочий день, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах!
Кстати, ты хоть в календарь посмотри (Good Friday) У них католические пасхальные праздники...
А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.