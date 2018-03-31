hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США!
Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты.
Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён.
Уже 10 лет ими машешь без толку...
Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....